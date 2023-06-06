Про це йдеться у повідомленні ВС.

"З метою незаконного перетину державного кордону України та виїзду за межі території України були підроблені документи, що видані начебто Верховним Судом. Повідомляємо, що голова Верховного Суду Кравченко С. І. не видавав наказ від 2 червня 2023 року № 09/0/18/23-к "Про відрядження суддів та працівників суду", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, як зазначається, правоохоронці зобов’язані застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення розслідування цього факту.