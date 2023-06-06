Верховний Суд заявив про підробку документів для перетину кордону від імені суду
Голова Верховного Суду не видавав наказ про відрядження суддів та працівників суду з метою незаконного перетину кордону
Про це йдеться у повідомленні ВС.
"З метою незаконного перетину державного кордону України та виїзду за межі території України були підроблені документи, що видані начебто Верховним Судом. Повідомляємо, що голова Верховного Суду Кравченко С. І. не видавав наказ від 2 червня 2023 року № 09/0/18/23-к "Про відрядження суддів та працівників суду", – йдеться у повідомленні.
Окрім цього, як зазначається, правоохоронці зобов’язані застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення розслідування цього факту.
- У середу, 31 травня, Вищий антикорупційний суд відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву.
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