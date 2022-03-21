"Весь світ бачить воєнні злочини Путіна": прем'єр Чехії Фіала назвав санкції та чіткий підхід щодо РФ єдиним способом зупинити агресію
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала назвав санкції та чіткий підхід щодо РФ єдиним способом зупинити агресію
Про це він написав у своєму твіттері.
"Російська армія спустошила український Маріуполь. Весь світ бачить, що Володимир Путін здійснює військові злочини і що через його війну гинуть невинні люди", - каже Фіала.
На його думку, Чехія і увесь світ повинні продовжувати домагатися чіткого та єдиного підходу до Росії та інших санкцій.
"Це єдиний спосіб зупинити Путіна", - стверджує премʼєр.
- Нагадаємо, що Чехія дозволила українським біженцям працювати без спецдозволу.
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