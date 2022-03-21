"Весь світ бачить воєнні злочини Путіна": прем'єр Чехії Фіала назвав санкції та чіткий підхід щодо РФ єдиним способом зупинити агресію

Про це він написав у своєму твіттері.



"Російська армія спустошила український Маріуполь. Весь світ бачить, що Володимир Путін здійснює військові злочини і що через його війну гинуть невинні люди", - каже Фіала.



На його думку, Чехія і увесь світ повинні продовжувати домагатися чіткого та єдиного підходу до Росії та інших санкцій.



"Це єдиний спосіб зупинити Путіна", - стверджує премʼєр.



Нагадаємо, що Чехія дозволила українським біженцям працювати без спецдозволу.