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Веслувальники із Горішніх Плавнів завоювали три золоті й одну срібну медалі на чемпіонаті світу

19 вересня, 2021 неділя
13:14
Новини

Спортсмени веслувального клубу "Гірник" із Горішніх Плавнів завоювали три золоті й одну срібну медалі на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное 2021 року

Про це у себе на сторінці повідомив міський голова Дмитро Биков, передає Еспресо.TV.

"Вітаю веслувальників із Горішніх Плавнів: Людмилу Лузан, Тараса Міщука, Олега Кухарика, їх тренера Миколу Мацапуру з вдалими виступами на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное 2021 року, що проходить у місті Копенгагені (Данія)", - зазначив мер Горішніх Плавнів.
 



Спортсмени вибороли три золоті й одну срібну медалі чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное.

Людмила Лузан, Анастасія Четверікова завоювала  "золото" чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное-2021 у заїзді на дистанції 500 м у каное-двійці серед жінок.

Людмила Лузан також виборола срібну медаль у заїзді на дистанції 500 м у каное-одиначці серед жінок.



Золотий медаліст Тарас Міщук

Тарас Міщук разом із спортсменами Віталієм Вергелесом, Андрієм Рибачком, Юрієм Вандюком у заїзді на дистанції 500 м у каное-четвірці серед чоловіків вибороли "золото".

Олег Кухарик разом із спортсменами Дмитром Даниленком, Ігорем Труновим, Іваном Семикіним у заїзді на дистанції 500 м у байдарці-четвірці серед чоловіків здобули "золото".



"Особливі вітання - тренеру спортсменів Миколі Івановичу Мацапурі", - додав міський голова Горішніх Плавнів.

Також він подякував за підтримку підприємцю Костянтину Жеваго.

"Дякую меценатам Костянтину Жеваго та Віктору Лотоусу за багаторічну вагому підтримку вихованців веслувального клубу "Гірник", - наголосив мер Биков.


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