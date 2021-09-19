Веслувальники із Горішніх Плавнів завоювали три золоті й одну срібну медалі на чемпіонаті світу
Спортсмени веслувального клубу "Гірник" із Горішніх Плавнів завоювали три золоті й одну срібну медалі на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное 2021 року
Про це у себе на сторінці повідомив міський голова Дмитро Биков, передає Еспресо.TV.
"Вітаю веслувальників із Горішніх Плавнів: Людмилу Лузан, Тараса Міщука, Олега Кухарика, їх тренера Миколу Мацапуру з вдалими виступами на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное 2021 року, що проходить у місті Копенгагені (Данія)", - зазначив мер Горішніх Плавнів.
Спортсмени вибороли три золоті й одну срібну медалі чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное.
Людмила Лузан, Анастасія Четверікова завоювала "золото" чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное-2021 у заїзді на дистанції 500 м у каное-двійці серед жінок.
Людмила Лузан також виборола срібну медаль у заїзді на дистанції 500 м у каное-одиначці серед жінок.
Золотий медаліст Тарас Міщук
Тарас Міщук разом із спортсменами Віталієм Вергелесом, Андрієм Рибачком, Юрієм Вандюком у заїзді на дистанції 500 м у каное-четвірці серед чоловіків вибороли "золото".
Олег Кухарик разом із спортсменами Дмитром Даниленком, Ігорем Труновим, Іваном Семикіним у заїзді на дистанції 500 м у байдарці-четвірці серед чоловіків здобули "золото".
"Особливі вітання - тренеру спортсменів Миколі Івановичу Мацапурі", - додав міський голова Горішніх Плавнів.
Також він подякував за підтримку підприємцю Костянтину Жеваго.
"Дякую меценатам Костянтину Жеваго та Віктору Лотоусу за багаторічну вагому підтримку вихованців веслувального клубу "Гірник", - наголосив мер Биков.
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