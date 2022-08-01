Ветеранам спростили умови придбання житла

Про це йдеться у повідомленні Українського ветеранського фонду.

Загалом у 2021 році 654 ветерани та члени їхніх родин отримали кошти на придбання житла. Загальна сума компенсацій становила 910 млн 161 тис. грн за 4️ бюджетними програмами.

Проте захисники не могли придбати житло через повномасштабний наступ Росії, бо були вимушені переміститися в інші області України. Кошти на придбання житла вони могли витратити тільки за місцем перебування на квартирному обліку (реєстрації місця проживання).

Завдяки змінам до постанов ветерани та родини загиблих бійців зможуть придбати житло за новим місцем проживання у будь-якому регіоні України, де не ведуться бойові дії.

Крім того, скасували вимогу, про те, що отримані гроші необхідно використати протягом року з моменту отримання. Гроші можуть зберігатися на спеціальному рахунку довше, але не більше ніж 6 місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

Також застосовуватиметься єдиний коефіцієнт 1,5 збільшення опосередкованої вартості житла для всіх одержувачів грошової компенсації, яким її призначено.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла закон, який збільшує на 81 млрд грн видатки державного бюджету на соціальну підтримку населення.

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