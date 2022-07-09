Про це повідомляють на сайті Верховної Ради України.

Видатки державного бюджету пропонують збільшити користуючись державними запозиченнями на 79,4 млрд грн та надходжень від іншої допомоги, наданої Європейським Союзом, – на 1,55 млрд грн.

Згідно з прийнятими змінами до закону "Про Держбюджет України на 2022 рік" на соціальну підтримку населення скерують 73,8 млрд грн, зокрема:

на допомогу внутрішньо переміщеним людям (32,4 млрд грн);

для Пенсійного фонду України (32,3 млрд грн);

на допомогу, компенсації та оплату послуг окремим категоріям населенню (5,8 млрд грн);

для виплати пільг і житлових субсидій (3,3 млрд грн).

Для Фонду розвитку підприємництва виділять 4 млрд грн, відновлення об’єктів критичної інфраструктури - 1,7 млрд грн, для підтримки фермерів та сільгоспвиробників - 1,5 млрд грн.

Закон також передбачає надання державних гарантій для проєктів, що займаються роботою та розвитком залізничного транспорту.

Сьогодні, 9 липня, Верховна Рада також ухвалила законопроєкт про створення обліку геномної інформації людини в Україні. Це допоможе правоохоронцям розслідувати злочини.

Також депутати підтримали законопроєкт про внесення змін до Закону "Про охорону атмосферного повітря.

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