Допомога переселенцям, пенсії, субсидії, пільги. Видатки держбюджету-2022 збільшено на 81 млрд грн
Верховна Рада України прийняла закон, який збільшує на 81 млрд грн видатки державного бюджету на соціальну підтримку населення. Також частину грошей скерують для Пенсійного фонду і розвитку підприємництва
Про це повідомляють на сайті Верховної Ради України.
Видатки державного бюджету пропонують збільшити користуючись державними запозиченнями на 79,4 млрд грн та надходжень від іншої допомоги, наданої Європейським Союзом, – на 1,55 млрд грн.
Згідно з прийнятими змінами до закону "Про Держбюджет України на 2022 рік" на соціальну підтримку населення скерують 73,8 млрд грн, зокрема:
- на допомогу внутрішньо переміщеним людям (32,4 млрд грн);
- для Пенсійного фонду України (32,3 млрд грн);
- на допомогу, компенсації та оплату послуг окремим категоріям населенню (5,8 млрд грн);
- для виплати пільг і житлових субсидій (3,3 млрд грн).
Для Фонду розвитку підприємництва виділять 4 млрд грн, відновлення об’єктів критичної інфраструктури - 1,7 млрд грн, для підтримки фермерів та сільгоспвиробників - 1,5 млрд грн.
Закон також передбачає надання державних гарантій для проєктів, що займаються роботою та розвитком залізничного транспорту.
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