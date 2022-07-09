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Рада ухвалила закон про створення ДНК-бази в Україні

9 липня, 2022 субота
17:47
Україна На фото структура ДНК

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення обліку геномної інформації людини в Україні. Це допоможе правоохоронцям розслідувати злочини

За відповідний законопроєкт проголосували 263 народні депутати.

У пояснювальній записці до закону йдеться, що ДНК-аналіз є одним з ефективних способів, щоб довести причетність підозрюваного. Світовий досвід свідчить про те що, найбільша ефективність методу молекулярно-генетичних досліджень забезпечується в поєднанні з автоматизованою базою даних ДНК. Без цієї бази генетична експертиза є лише "сліпим інструментом", що дає змогу порівняти між собою ДНК-профілі слідів, які залишились на місці події, з ДНК-профілями людей, зразки яких надали для експертизи.

Проєкт закону передбачає обов'язкову та добровільну  реєстрацію геномної інформації людини. До ДНК-бази обов'язково вноситимуть дані людей, які засуджені та відбувають покарання у вигляді позбавлення волі або мають незняту чи непогашену судимість за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, а також усіх категорій злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи.

Реєстрація геномної інформації відбуватиметься за гроші з держбюджету.

"Прийняття Закону України "Про державну реєстрацію геномної інформації людини" дасть змогу забезпечити спрямування і координацію зусиль правоохоронних органів у сфері боротьби зі злочинністю та виконання ними соціальних функцій (розшуку безвісти зниклих осіб та встановлення осіб невпізнаних трупів), захисту прав і свободи людини, слугуватиме ефективним засобом профілактики злочинності", - йдеться у повідомленні.

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