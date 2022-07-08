Рада дозволила народним депутатам приймати цінні подарунки

Про це йдеться на порталі Верховної Ради.

Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує на час воєнного стану обмеження на розмір подарунків для чиновників і депутатів за умови, якщо їх буде використано на потреби Збройних сил України або гуманітарну допомогу постраждалим від агресії Росії. За відповідний документ віддали свої голоси 240 народних обранців.



Згідно із законом №7280 "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції» щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану", перехідні положення закону "Про запобігання корупції" доповнюються новим пунктом про те, що обмеження за вартістю подарунків, встановлені частиною другою статті 23 для чиновників і депутатів, не поширюються у разі отримання коштів, які в повному обсязі переказано на спецрахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних сил України, та/або якщо вони використані на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від дій Російської Федерації.



Згідно зі статтею 23 закону "Про запобігання корупції", депутати та чиновники можуть отримувати подарунки, вартість яких не перевищує одного прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць (узагальнений показник) із 1 липня 2022 року становить 2508 гривень.

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