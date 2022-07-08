Зеленський підписав один із "книжкових" законів
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження"
Про це повідомили на сайті Верховної Ради.
Володимир Зеленський підписав законопроєкт №6287 8 липня. Це один із двох "книжкових" законів, підписання яких вимагали українські письменники, видавці й громадські активісти. Відповідно до цього закону, держава з 2023 року компенсуватиме видатки на оренду книгарень, що продають книжки українською мовою, а також надаватиме сертифікати вартістю близько 800 гривень на купівлю українських книжок на кожну новонароджену дитину і кожну дитину, якій виповнюється 14 років.
Ухвалений закон забороняє імпорт книг з Росії та Білорусі, видання творів авторства громадян РФ, а також перекладів іншомовних творів на російську мову замість української, ввезення в Україну видань антиукраїнського змісту.
Водночас усе більше публічних діячів і громадських об’єднань закликають президента України підписати й інший "книжковий" закон – "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України".
За документ, внесений 51 депутатом з усіх фракцій, у т.ч. головою Верховної Ради і його заступниками, 19 червня проголосували 306 депутатів, ніхто не голосував проти і не утримався.
Оскільки закон надійшов на підпис президенту 20 червня, 15-денний строк, упродовж якого Конституція дає президенту можливість повернути закон, скориставшись правом вето, вже минув.
Відповідно до частини 3 статті 94 Конституції України, "у разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений".
- Нагадаємо, що 19 червня Верховна Рада підтримала законопроєкти про заборону російської музики та книг.
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