А ви знали, що в 1923 році на Всеправославному Соборі в Константинополі було прийнято рішення про відмову від Юліанського календаря, і з того часу 75% православних Церков відзначає Різдво 25 грудня, і лише 25% продовжує відзначати 7 січня?

А ви знали, що Вселенський Патріарх (Константинопольський) відзначає Різдво 25 грудня?

А ви знали, що такі "православні країни", як Греція, Болгарія, Румунія, Кіпр, відзначають Різдво саме 25 грудня?

А ви знали, що в таких країнах, як Молдова, Білорусь, Албанія, є вихідні й на 25 грудня, і на 7 січня?

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Юліанський календар, за який тримаються кілька православних Церков вкрай неточний, і кожні 128 років дає похибку на одну добу? А Ви в курсі, що з 2101 року Різдво за Юліанським календарем вже буде 8 січня, а не 7 січня?

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А ви знали, що Казахстан і Киргизстан відзначають натомість на державному рівні Різдво саме 7 січня?

Чи знають ці факти ті, хто вслід за пропагандою Російської Православної Церкви продовжує називати Різдво, яке відзначає переважна більшість всього християнського світу саме 25 грудня, "католицьким Різдвом"? Ви досі певні, що воно лише католицьке?

А ви знаєте, що Юліанський календар, за який тримаються кілька православних Церков вкрай неточний, і кожні 128 років дає похибку на одну добу? А Ви в курсі, що з 2101 року Різдво за Юліанським календарем вже буде 8 січня, а не 7 січня?

Брак знань — одна з проблем українського суспільства.

Джерело

Про автора. Тарас Возняк, культуролог, публіцист

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