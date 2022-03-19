Ви не "Zа перемогу", ви "Zа геноцид в Україні", - українська гімнастка Різатдінова звернулася до російських спортсменів

Про це Різатдінова написала в Instagram.

Бронзову медалістку Олімпійських ігор-2016 обурив виступ гімнасток 18 березня у пропагандистському концерті на стадіоні "Лужники" у Москві, під час якого вони сформували літеру Z.

"Як мати своєї дитини, я б ніколи не дозволила сину брати участь у подібному!

Що ми бачимо на останньому фото? Це схоже "на бенкет під час чуми"! Як можна влаштовувати свята під час того, як в Україні ваші ж, вбивають безневинних людей, руйнують міста та будинки! І після побаченого, ви хочете сказати, що «спорт поза політикою?!", - запитала Різатдінова.

Вона додала, що використовувати дітей у пропаганді це низько, адже вони не можуть розуміти, що пропагують.

"Виходить, що це політичне зґвалтування! Інша річ, дорослі спортсмени, які усвідомлено одягають екіпірування з літерою "Z". Я чітко розумію, що вам сказали брати участь у цьому, ваші тренери. Але ви хоч розумієте, що означає ваш символ "Z"?! Ви не "Zа перемогу", ви "Zа геноцид в Україні", - наголосила Різатдінова.

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