Кожен рік одне й те саме. Пишеш щось про гидотну секту РПЦ в Україні, а в коменти приходять люди, й такі: "А наш батюшка хоч і з РПЦ, а молиться за Україну!". Або: "А ось філія РПЦ в Україні офіційно написала, що то впала російська ракета!".

Люди, ви, правда, хочете мене переконати, що в гестапо теж є хороші люди? Так, вірю, є. Тільки не розумію, що ти робиш в Гестапо, якщо ти хороша людина? Ти там знаходишся, щоб що?

Якщо ваш священник, якого ви, якогось біса, називаєте на свинячий манір, батюшкой, справді хороший і патріотичний, то для чого він відправляє в Москву ренту з кожної зібраної у вас гривні? Ви ж в курсі, що всі священники РПЦ МП платять за франшизу і ці гроші йдуть по ланцюжку аж до самого московського патріарха Кіріла? То маєте скласти 2+2 і зрозуміти, що за ваші гривні Кіріл освячує ракети, які потім прилітають, в тому числі, й по віруючих філії РПЦ в Україні.

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Так само, складіть 2+2 й отримаєте, що ваш "хороший" "батюшка" РПЦ МП спонсорує війну, фінансово підтримуючи материнську РПЦ.

Знімайте вже свої сонцезахисні окуляри й подивіться на світ реально. В Гестапо можуть бути хороші люди. Але вони все одно будуть там робити погані справи, бо це Гестапо, а не барбершоп чи латте-бар.

РПЦ — не місце в Україні. Це питання безпеки й елементарного здорового глузду.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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