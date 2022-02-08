"Вибивали покази проти Порошенка": Чаус розповів, що з ним сталося викрадення

Про це мовиться у відеоблозі народного депутата "Європейської Солідарності" Володимира Ар'єва.



"Зараз ви почуєте дещо дуже цікаве для себе. І це "дещо" дуже не сподобається Зеленському і його орлам. Напевно, ви пам'ятаєте історію, яка ледь не посварила Україну і Молдову. Історію з викраденням колишнього судді Чауса і перевезенням його в Україну. У нашому розпорядженні є свідчення екссудді Чауса. Він розповів, що з ним сталося тоді в Молдові", – розповів Ар'єв.

"Там вони положили мене на підлогу пасажирського сидіння. І друга людина сіла на мене, на голову, і тримала. Коли я намагався вилізти з-під нього, то він бив мене кулаками по спині, по почках. Це продовжувалося десь хвилин 20, може, 30. Потім вони мене пересадили – вже це було за містом – у "пиріжок" чи темно-зеленого, чи синього кольору. Схоже, це було "Пежо". Там у два ряди сидіння. Підняли одне сидіння за пасажирським. Я там лежав головою, а ноги лежали, де "пиріжок". Вони дали мені укол, щоб я не це… Ще раз зв'язали руки і ноги. Потім ми поїхали. Їхали ми десь години дві. Може, півтори. Не можу сказати. Потім по дорозі я спитав, куди ми їдемо: у Румунію чи в Придністров'я. Сказали, що в Румунію. Я почав звільнятися, намагався втекти. Вони мені ще дали тоді… Коли я починав рухатися, то били по голові. А коли я вже почав звільняти руки, то дали ще один укол у праву ногу", – розповів Чаус.

Ар'єв заявив, що є всі підстави стверджувати, що це були українські спецслужби. А точніше – Головне управління розвідки Міністерства оборони України, яке на той час очолив друг сім'ї секретарки Зеленського, Кирило Буданов. І дуже цікаво, що вивозили вони суддю Чауса – ціла спецоперація – не для того, щоб захистити інтереси України. Вони вивозили суддю Чауса вибивати покази на особистих ворогів Зеленського.

"Вони вже приносили питання надруковані на чистих аркушах паперу, на звичайних білих аркушах. І там було дуже багато питань, до ста питань. І там треба було під кожним питанням поставити підпис – так чи не так. Проти кожного питання стояв плюс чи мінус. І казали, що ти тільки ти не напишеш, як там написано, де плюс, а де мінус, значить ні… Один раз вони це, потім другий раз трошки поміняли питання, принесли. А третій раз уже принесли без знаків і під відео кажуть: "Ти пам'ятаєш, де плюс, а де мінус?" Кажу: "Там, де ви ставили, там і був". "А ось тепер без плюсів і мінусів під відео зачитуєш питання і кажеш "да", і пишеш", – розповів екссуддя.

Ар'єв зауважив, що ми побачили лише маленьку частину того, що є в його розпорядженні. І це вже доводить, що українські спецслужби зараз працюють не на безпеку держави, а на замовлення проти ворогів чи опонентів нинішнього президента, зокрема проти Петра Порошенка.