Вибори у США: Трамп випереджає Байдена у президентському рейтингу, - опитування WSJ
Згідно з опитуванням The Wall Street Journal, експрезидент США Дональд Трамп випереджає нинішнього президента Джо Байдена у політичному рейтингу
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на опитування The Wall Street Journal, у якому взяли участь 1500 зареєстрованих виборців
"Політичні позиції Байдена є найслабшими за весь час його президентства: виборці вперше поставили йому найнижчу оцінку за роботу і надали перевагу Трампу", - пише The Wall Street Journal.
37% опитаних готові проголосувати за Дональда Трампа, якби президентські вибори 2024 року відбулися зараз. 31% - за Байдена, 14% - не визначилися. Відзначимось, що інші кандидати набрали 8% або менше.
Якби можна було обирати лише між Трампом і Байденом, то 47% проголосували б за експрезидента США, а 43% - за теперішнього лідера Штатів.
53% опитаних зазначили, що політика Джо Байдена їм зашкодила, а 49% виборців сказали, що політика Трампа в час його президентства допомогла їм особисто.
- 5 грудня президент США Джо Байден під час збору коштів на передвиборчу кампанію припустив, що, можливо, він би не балотувався в президенти у 2024 році, якби цього не зробив експрезидент Дональд Трамп.
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