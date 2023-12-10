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Вибори у США: Трамп випереджає Байдена у президентському рейтингу, - опитування WSJ

10 грудня, 2023 неділя
00:50
Світ Дональд Трамп

Згідно з опитуванням The Wall Street Journal, експрезидент США Дональд Трамп випереджає нинішнього президента Джо Байдена у політичному рейтингу

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на опитування The Wall Street Journal, у якому взяли участь 1500 зареєстрованих виборців

"Політичні позиції Байдена є найслабшими за весь час його президентства: виборці вперше поставили йому найнижчу оцінку за роботу і надали перевагу Трампу", - пише The Wall Street Journal.

37% опитаних готові проголосувати за Дональда Трампа, якби президентські вибори 2024 року відбулися зараз. 31% - за Байдена, 14% - не визначилися. Відзначимось, що інші кандидати набрали 8% або менше.

Якби можна було обирати лише між Трампом і Байденом, то 47% проголосували б за експрезидента США, а 43% - за теперішнього лідера Штатів.

53% опитаних зазначили, що політика Джо Байдена їм зашкодила, а 49% виборців сказали, що політика Трампа в час його президентства допомогла їм особисто.

  • 5 грудня президент США Джо Байден під час збору коштів на передвиборчу кампанію припустив, що, можливо, він би не балотувався в президенти у 2024 році, якби цього не зробив експрезидент Дональд Трамп.
політика
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
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