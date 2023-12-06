"Якби Трамп не балотувався, не впевнений, що балотувався б я", - Байден
5 грудня президент США Джо Байден під час збору коштів на передвиборчу кампанію припустив, що, можливо, він би не балотувався в президенти в 2024 році, якби цього не зробив експрезидент Дональд Трамп
Про це повідомляє The New York Times.
Байден зазначив, що був би задоволений лише одним терміном на посаді президента. Проте своє рішення, балотуватися на переобрання, він пояснює рішучістю перемогти Трампа вдруге та не дати йому повернутися до влади, адже він вважає другий термін Трампа екзистенційною загрозою американській демократії.
"Якби Трамп не балотувався, я не впевнений, що балотувався б. Але ми не можемо дозволити йому перемогти", — сказав він.
Байден також розкритикував Трампа "за його радикальну програму", якщо він повернеться на посаду.
"Трамп більше навіть не ховається. Він розповідає нам, що він збирається робити", - зазначив Байден.
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- У неділю, 12 листопада, конгресмен Джеймі Раскін порівняв гіпотетичний другий президентський термін Трампа з ситуацією в Росії та діями інших авторитарних лідерів у відповідь на завуальовані погрози щодо переслідування політичних опонентів у разі його переобрання.
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