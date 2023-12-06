"Якби Трамп не балотувався, не впевнений, що балотувався б я", - Байден

Про це повідомляє The New York Times.

Байден зазначив, що був би задоволений лише одним терміном на посаді президента. Проте своє рішення, балотуватися на переобрання, він пояснює рішучістю перемогти Трампа вдруге та не дати йому повернутися до влади, адже він вважає другий термін Трампа екзистенційною загрозою американській демократії.

"Якби Трамп не балотувався, я не впевнений, що балотувався б. Але ми не можемо дозволити йому перемогти", — сказав він.

Байден також розкритикував Трампа "за його радикальну програму", якщо він повернеться на посаду.

"Трамп більше навіть не ховається. Він розповідає нам, що він збирається робити", - зазначив Байден.