Виборів не буде.

Це добре — бо тільки гламурних піар-кампаній нам зараз не вистачає. Це правильно — тому що неможливо організувати чесні вибори під час війни, коли найкращі люди воюють, нещасні люди перебувають в окупації, а хитрі ховаються від військкоматів за кордоном.

Це погано — адже для того, щоб відправляти людей на смерть треба мати величезний кредит довіри, якого у влади вже немає. Це неправильно, бо відсутність довіри, легітимності, ігнорування альтернативних думок і позицій — це вже диктатура і тиранія в чистому вигляді. Для нас це неприйнятно, тому що ми не імперія. Ми воюємо за свободу і демократію (зокрема).

Виборів не буде. Значить буде коаліційний уряд національної єдності. Інших варіантів вирішення дилеми влади немає. Так чинили всі демократії в роки війни — залучали до роботи всіх патріотів без політичних, кланових, кумівських відмінностей. Так маємо зробити ми, якщо, звісно, Україна не Росія.

Джерело

Про автора. Юрій Касьянов, волонтер, воїн ЗСУ, активіст ініціативи Армія SOS, керівник ініціативи "A.Drones".

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