Вибух неподалік аеропорту в Кабулі стався через ракетний удар США, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Один з американських посадовців на умовах анонімності розповів, що за сьогоднішнім ракетним ударом у Кабулі стоять американські військові.

За словами представника руху "Талібан" Забіхули Муджахида, які цитує AFP, удар США було спрямовано проти смертника на автомобілі, який мав намір здійснити теракт в аеропорту Кабула.

Раніше посольство США закликало своїх громадян, які перебувають біля воріт аеропорту Кабула, залишити місто через небезпеку.

Інформація наразі уточнюється.