Вибух неподалік аеропорту в Кабулі стався через ракетний удар США, - Reuters
Причиною вибуху поблизу аеропорту в столиці Афганістану став ракетний удар американських військових
Про це повідомляє Reuters.
Один з американських посадовців на умовах анонімності розповів, що за сьогоднішнім ракетним ударом у Кабулі стоять американські військові.
За словами представника руху "Талібан" Забіхули Муджахида, які цитує AFP, удар США було спрямовано проти смертника на автомобілі, який мав намір здійснити теракт в аеропорту Кабула.
Раніше посольство США закликало своїх громадян, які перебувають біля воріт аеропорту Кабула, залишити місто через небезпеку.
Інформація наразі уточнюється.
- Нагадаємо, 29 серпня неподалік аеропорту в столиці Афганістану стався потужний вибух.
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