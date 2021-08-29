Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Вибух неподалік аеропорту в Кабулі стався через ракетний удар США, - Reuters

Вибух неподалік аеропорту в Кабулі стався через ракетний удар США, - Reuters

29 серпня, 2021 неділя
17:49
Світ Кабул, Афганістан

Причиною вибуху поблизу аеропорту в столиці Афганістану став ракетний удар американських військових

Про це повідомляє Reuters.  

Один з американських посадовців на умовах анонімності розповів, що за сьогоднішнім ракетним ударом у Кабулі стоять американські військові. 

За словами представника руху "Талібан" Забіхули Муджахида, які цитує AFP, удар США було спрямовано проти смертника на автомобілі, який мав намір здійснити теракт в аеропорту Кабула. 

Раніше посольство США закликало своїх громадян, які перебувають біля воріт аеропорту Кабула, залишити місто через небезпеку. 

Інформація наразі уточнюється.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
терористи
Афганістан
американські військові
бойовики
Кабул
США
смертник
ракетний удар
Читайте також:
28 серпня, 2021 субота
Латвія: прикордонники Лукашенко озброїлися кулеметами й кажуть як "прибиратимуть" латиських військових
Анна Стеценко
27 серпня, 2021 п'ятниця
Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
парад
28 серпня, 2021 субота
Що не так з військовою технікою на параді президента Зеленського до 30-річчя Незалежності України – розслідування журналістів “Еспресо”
Київ
+25
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.83
    Купівля 26.83
    Продаж 27.07
  • EUR
    Купівля 31.46
    Продаж 31.88
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
29 серпня
18:57
"Шахтар" сенсаційно втратив очки у матчі з "Минаєм"
18:26
ООС
29 серпня на фронті: російські окупанти поранили двох українських військових
18:11
Роман Полянський
Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
17:34
Інтерв’ю
Ростислав Павленко
Ростислав Павленко: "Отримання Томосу – це не тільки історична справедливість, а й безпекова необхідність"
17:24
Еліна Світоліна
Світоліна виграла турнір WTA у Чикаго
17:07
"Можуть лопатою по голові дати". Імовірній третій доньці Путіна страшно жити в Росії
16:54
Вакцина
США передали Україні ще 188 тис. доз вакцини Pfizer
16:51
Віталій Портников
"Зараз невдалий час для зустрічі Зеленського та Байдена", − Віталій Портников
16:40
Олександр Петраков
Новий тренер заявив, що у збірній України не буде футболістів з чемпіонату Росії
16:17
Теракти в Кабулі
Неподалік аеропорту в Кабулі прогримів потужний вибух
15:53
Верес
"Верес" розбив "Десну" в чемпіонаті України
15:35
ООС
Помер Герой України підполковник Олександр Петраківський
15:16
Оксана Зубковська
Паралімпіада-2020: Україна здобула ще дві золоті нагороди Ігор у Токіо
15:06
Ексклюзив
Олександр Зінченко історик
"Навіщо нам герб в естетиці пивної етикетки?" – історик Олександр Зінченко про помилки проєкту Великого герба
14:59
На дискотеці в Дніпрі стріляли з травмату: є поранені
14:48
Мовчання з приводу обстрілу Авдіївки перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, – заява "Європейської солідарності"
14:25
Кромлех на Подніпров'ї, старіший за Стоунхендж: як влада занедбує історичні пам’ятки, - розслідування Тетяни Чорновол
14:03
"Талібан" розстріляв популярного в Афганістані співака
13:44
Інтерв’ю
Іван Леньо
"Kozak System потрібно сприймати як культурне явище й обов’язково слухати наживо", – Іван Леньо
13:40
Окупований Севастополь п'є воду із заражених водойм, - ЗМІ
13:27
На вогонь артилерії по Авдіївці наші не відповідали. Без рішення Зеленського це було б неможливо, - Андрій Білецький
13:00
Оприлюднено фото розгромленої артударами Росії української військової бази в Авдіївці
12:35
У Рівному вечірка в караоке призвела до різанини
12:17
Ексклюзив
порошенко
"Росіяни своїми діями на розкол православ’я тільки допомогли Україні отримати Томос", – нардеп Ростислав Павленко
12:12
В Росії йде етнічний геноцид українців. Сильна асиміляція і зомбування, - президент Світового конгресу українців Павло Ґрод
11:40
Сьогодні відкривається Koktebel Jazz Festival
11:16
Макрон пропонує створити в Кабулі зону безпеки ООН
11:00
У центрі Вінниці дріфтер на "Мустангу" в'їхав у зупинку та протаранив магазин
10:30
Alyona Alyona озвучила свій бюджет на місяць
10:09
Росія створює центр ВПС у білоруському Гродно
09:50
До Дня пам'яті захисників України оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання
09:31
Потяги через Запоріжжя затримуються на 2 години
09:08
Традиціоналісти проти ЛГБТ в Одесі: загалом затримано 65 осіб, включно з головою руху Ходаковським
08:45
Пандемія COVID в Україні: третю добу поспіль - близько 2 тис. заражень
08:19
Ексклюзив
У чому Зеленський має особисто переконати Байдена. Говорить Деніел Фрід
08:00
28 серпня на фронті: з російського боку - 18 обстрілів біля 10 міст та селищ, з українського - 10 поранених і травмованих воїнів
07:17
У ТКГ пояснили, з чим пов'язаний трьохгодинний обстріл Авдіївки
2021, субота
28 серпня
23:02
парад
Що не так з військовою технікою на параді президента Зеленського до 30-річчя Незалежності України – розслідування журналістів “Еспресо”
22:55
ліки
Ляшко розповів, коли рецептурні ліки в Україні почнуть відпускати виключно за електронними рецептами
22:36
зона ООС
10 постраждалих за добу: окупанти поранили ще 2-х українських військових
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV