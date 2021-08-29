Неподалік аеропорту в Кабулі прогримів потужний вибух
Неподалік аеропорту в столиці Афганістану стався новий потужний вибух
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що вибух прогримів поблизу аеропорту. На кадрах з місця події видно густі клуби чорного диму, що піднімаються в небо.
Джерело в міністерстві охорони здоров'я Афганістану підтвердило, що вибух стався у районі аеропорту. Його спричинила ракета, яка влучила в будинок поблизу летовища.
Безпосередньо аеропорт не постраждав. За попередніми даними, внаслідок вибху загинуло щонайменше дві людини, ще троє поранені.
- Нагадаємо, 26 серпня неподалік від аеропорту в Кабулі прогриміло кілька вибухів, внаслідок яких загинуло близько 200 осіб.
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