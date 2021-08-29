Неподалік аеропорту в Кабулі прогримів потужний вибух

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що вибух прогримів поблизу аеропорту. На кадрах з місця події видно густі клуби чорного диму, що піднімаються в небо.

Джерело в міністерстві охорони здоров'я Афганістану підтвердило, що вибух стався у районі аеропорту. Його спричинила ракета, яка влучила в будинок поблизу летовища.

Безпосередньо аеропорт не постраждав. За попередніми даними, внаслідок вибху загинуло щонайменше дві людини, ще троє поранені.

