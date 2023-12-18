Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Вибух у сільраді. Справа не в гранатах, а в тому, хто їх кидає
OPINION

Вибух у сільраді. Справа не в гранатах, а в тому, хто їх кидає

Володимир Гевко
18 грудня, 2023 понедiлок
20:04
Погляд Володимир Гевко

Нормалізація насилля — один з найгірших побічних ефектів великої війни після смертей українців і руйнацій усіх штибів

І не тому, що зброї стало незмірно більше на певній території, ні. Справа не в гранатах, а в тому, хто їх кидає. І хто схвально киває, спостерігаючи таке.

Країна, в якій убивають когось під час грабунку і вся поліція міста шукає вбивцю, і країна, в якій ракета потрапляє в будинок і одним махом убиває 50 людей і їх просто хоронять — це дві різні країни. Генштаб нам щодня накручує лічильник свіжовбитих ворогів, який вже показує шестизначні цифри — і ми не відчуваємо жодного жаху перед цим, бо це вбиті вороги. Убитий ворог під час війни — це добре.

Проблема лише в тому, що вороги (і уявлення про них) - бувають не тільки зовнішні. Ворожа поведінка і ворогування квітнуть і всередині країни, особливо під час дворічного безперервного дикого стресу і спостерігання жахіть. І в окремих людей з'являється ідея перенести концепцію "вбий ворога" у своє цивільне життя. Ось він, ворог. Роби (вбивай) все, що можеш там, де ти живеш (с).

Народні месники привабливі лише в легендах і міфах, і коли вороги об'єктивні та беззаперечні. Право на вбивство може діяти лише між спільнотами, коли одна спільнота нападає на іншу і та змушена захищатись. Всередині спільноти це право не діє. Всередині спільноти не маєш права нападати, маєш лише право на самозахист, і то з купою застережень і обмежень. "Але ж держава його не захистила, і от він сам взяв справедливість у свої руки!". Ніт. У руки він взяв лише дві гранати, і цим ще більше підважив поточну нестабільність нашої держави, яку так відчайдушно боронять.

Перенести бойові дії в тил — найтупіша ідея, яка тільки може бути.

Нагадаю вам, як два роки тому "вільні люди вільної країни" зі зброєю прийшли штурмувати Капітолій, бо їм здалося, що вони зрозуміли суть демократії та мають право впливати на владу як їм заманеться. Але виявилось, що країна не поділяє їхні погляди й усіх швидко заарештували. Нагадати, чиїми прихильниками були всі ці "вільні люди вільної країни"? Трампа, так. Упевнений, кожен із них активний противник допомоги Україні. А всі українці зараз моляться, щоб Америка не зійшла з розуму і "вільні люди вільної країни" не прийшли до влади. Щоб ми змогли відбитись від Росії та повернути своїх військових із фронту додому. Серед яких, до слова, теж доволі багато симпатиків методу двох гранат, судячи з коментів. Ну, але їм пробачаємо, бо вони в реально складних умовах.

Насилля породжує лише насилля, яке розкручується по спіралі із наростанням і зупинити це неймовірно складно. Путін вирішив, що міжнародне право не діє і несправедливе щодо Росії, тому заніс на територію України дві гранати й кинув. Дотепер не можемо зупинити вибухи. А масштаб насилля тільки росте, і ніхто поняття зеленого не має, як це все зупинити. (Смішний збіг про колір, та)

Цивілізація загалом і демократія зокрема може діяти лише в межах держави, якій ми делегуємо право на суд, і право на насилля. І коли держава погано виконує покладені на неї функції — треба ремонтувати державу, а не перебирати на себе функції держави. Усі випадки в історії, коли якась окрема людина казала "я є держава" - закінчувались масакрами.

Щоб зрозуміти, чи може натовп судити і якість прийнятих ним рішень — достатньо почитати коментарі під будь-яким інтернетним с*ачем. Волосся дибки. А тепер уявіть, що кожен з них тримає в руках гранату.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Україна
теракт
Закарпаття
Війна з Росією
Читайте також:
мобілізація
17 грудня, 2023 неділя
У Полтаві ТЦК і Нацполіція вручатимуть повістки поквартирно
Дмитро Полянський
17 грудня, 2023 неділя
Представник РФ в ООН заявив, що Україна втратила шанс на вигідну "мирну угоду"
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
18 грудня, 2023 понедiлок
У Генштабі підтвердили, що в кабінеті головкома ЗСУ знайшли прослушку, Залужний прокоментував
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.11
    Купівля 37.11
    Продаж 37.68
  • EUR
    Купівля 40.24
    Продаж 41.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
18 грудня
20:03
ЗСУ
Генштаб: На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі атаки, на півдні ППО знищила ракету Х-59
19:48
конгрес США
Пентагон 30 грудня вичерпає кошти на допомогу Україні, якщо Конгрес не затвердить нового фінансування, - Bloomberg
19:24
Лукойл
Болгарія заборонить переробку нафти з РФ
19:23
Папа Римський
Папа схвалив благословення одностатевих пар, але не укладення шлюбу
19:20
Ексклюзив
дрони-камікадзе
Defense Express: Ударні дрони-камікадзе є конкурентними "шахедам" і зможуть працювати "роями" по об'єктах у РФ
19:17
Ексклюзив
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
"Головне - прибрати демотивуючий фактор": керівник рекрутингової компанії Грезєв про мобілізацію
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 663-го дня війни: знищення російського "Солнцепьоку" на Херсонщині, десятки тисяч снарядів від Rheinmetall та вітчизняне виробництво дронів
18:58
посвідчення водія
За $450 "допомагали" скласти іспит водіям: у Києві викрили схему працівників автошкіл
18:49
Максим Сандига
Зеленський призначив державного уповноваженого АМКУ
18:38
НАТО
Німеччина розмістить у Литві найбільшу військову бригаду для стримування РФ
18:36
видобуток нафти, нафта
Туреччина заощадила $2 млрд, купуючи російську нафту, - Reuters
18:15
Саміт ЄС, Шарль Мішель
Засідання Ради ЄС щодо 50 млрд євро допомоги Україні відбудеться не в січні, а в лютому 2024 року
18:12
Ексклюзив
Значно підвищують спроможності ЗСУ: у Defense Express розповіли про особливості самохідних мінометів Rak
18:04
Британія солдати
Британія допоможе Україні з ремонтом артилерії та виробництвом дронів
18:03
OPINION
Вікторія Сюмар
Про світло в кінці тунелю
17:47
санкції проти РФ
Євросоюз затвердив 12-й пакет санкцій проти РФ, який містить заборону на імпорт російських алмазів 
17:40
кібербезпека
Найбільша у світі приватна розвідувально-аналітична компанія виділить понад $23 млн на кібербезпеку України
17:31
Швеція надасть Україні додаткові бойові машини CV90
17:30
Rheinmetall отримала нове замовлення на снаряди для ЗСУ
17:29
Херсон
Окупанти обстріляли приватне підприємство у Херсоні: загинув охоронець
17:20
РФ заховала в Новоросійську майже всі великі кораблі, зокрема й носії "калібрів"
РФ заховала в Новоросійську майже всі великі кораблі, зокрема й носії "калібрів"
17:05
Тарас Тополя у Теробороні Києва. Березень 2022 року
Тополя з "Антитіл" поділився, як ставиться до методів роботи ТЦК та повісток у спортзалі
17:01
Центр нацспротиву
У Донецьку й Луганську росіяни провели рейд у пошуках українців, які створюють патріотичні графіті на стінах
16:55
Оновлено
Метро Київ
У Києві наступного року відремонтують ще дві станції метро на "синій" гілці
16:45
Instagram ввів санкції проти Pornhub
В Україні PornHub оштрафували на $5,5 тис. за несплату "податку на Google"
16:34
Інфографіка
Валерій Залужний
Опитування КМІС: найбільшу довіру мають ЗСУ і Залужний, найменшу – парламент
16:26
окупанти
РФ має намір повернути до бою солдатів підрозділів "Шторм-Z" навіть після ампутацій кінцівок, - британська розвідка
16:16
На фото: Jerry Heil, alyona alyona та KOLA
Jerry Heil, alyona alyona та KOLA напередодні Різдва випустили спільну пісню "Щедра ніч"
16:11
Ексклюзив
Авдіївка
Окупанти не захоплять Авдіївку навіть до президентських виборів у РФ, - начальник міської ВА Барабаш
16:10
Оновлено
Ян Петровський
Бойовика угруповання "Русич" Петровського заарештували за підозрою у скоєнні воєнних злочинів в Україні
16:09
OPINION
Микола Скиба
Чи докладуться інноватори до перемоги України у війні?
15:55
Окупанти в Маріуполі
З Росії на ТОТ завезли робітників, які ремонтуватимуть пошкоджену на фронті техніку ворога, – ЦНС
15:54
Хакери, пов'язані з Ізраїлем, вивели з ладу 70% іранських АЗС
15:43
Стівен Фрай
Стівен Фрай написав сценарій документального фільму "Ми вдома" про українських біженців
15:38
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:29
Ексклюзив
Поляки недооцінюють рівень загрози від Росії, - аналітик Адамський
15:23
Володимир Путін
РФ заробила $1,25 млрд від компаній, які вийшли з її ринку
15:19
Ліга конференцій
Ліга конференцій: відбулося жеребкування 1/16 фіналу
15:09
На фото: Skylerr
Учасниця Нацвідбору Євробачення-2024 SKYLERR виступить на корпоративі скандальної блогерки Алхім
15:04
ЗСУ
ЗСУ змушені згорнути деякі операції через брак західної допомоги, - Тарнавський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV