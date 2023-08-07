Вибух в порту Туреччини вигідний лише одній державі, - експерт Defense Express Рябих
Експерт Defense Express Валерій Рябих вважає, що ймовірно Росія причетна до вибуху в порту Туреччини, однак, за його словами, слід дочекатись офіційної інформації
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Я хотів би наголосити, що подібних випадковостей не буває. Тобто, міна не могла так просто запливти в порт, де завантажуються суховантажі з зерном. Ці судна залучені до реалізації "зернової угоди". Тому тут збіг таких обставин є малоймовірним. До того ж міна могла запливти не з Чорного моря. Річ у тім, що з іншого боку Середземного моря діють кораблі військового контингенту окупантів",- пояснив Рябих.
Експерт вважає, що для попередніх висновків щодо вибуху в Туреччині слід дочекатись офіційної інформації
"Поки що зарано робити будь-які висновки щодо вибуху в порту Туреччини. Зараз дуже замало інформації, що там сталось. Проте, якщо аналізувати кому вигідний вибух елеватора з зерном в порту Деріндж, то відразу на думку спадає не багато зацікавлених у цьому країн. Річ у тому, що одноосібні дії Росії з виходу із "зернової угоди" дуже вплинули на продовольчий ринок. Також дії росіян поставили ряд африканських країн під загрозу голоду", - додав він.
- 7 серпня у турецькому порту Деріндж пролунав потужний вибух. Високо над місцем подій підіймається дим, уламки розлетілися по житлових кварталах. Унаслідок цього постраждали два зерносховища
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