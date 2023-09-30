Вибухи у Брянській області РФ: одне з селищ без світла

Про це повідомив губернатор Олександр Богомаз.

За його словами, внаслідок атаки у селищі Погар проблеми з енергопостачанням. Воно розташоване приблизно за 20 км від українського кордону.

"Постраждалих немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", — додав губернатор.

У атаці, яка спричинила аварію на енергетичному об'єкті, він звинувачує Україну.

Місцеві пабліки повідомляють про влучання по одній з електропідстанцій Брянської області.