Вибухи у Брянській області РФ: одне з селищ без світла
У Брянській області РФ пролунали вибухи. Селище Погар залишилося без електроенергії. Влада звинувачує в атаці Україну
Про це повідомив губернатор Олександр Богомаз.
За його словами, внаслідок атаки у селищі Погар проблеми з енергопостачанням. Воно розташоване приблизно за 20 км від українського кордону.
"Постраждалих немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", — додав губернатор.
У атаці, яка спричинила аварію на енергетичному об'єкті, він звинувачує Україну.
Місцеві пабліки повідомляють про влучання по одній з електропідстанцій Брянської області.
- Нагадаємо, напередодні стало відомо, що ДРГ у складі близько 50 осіб з території України зайшла до Брянської області та почала бойові дії.
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