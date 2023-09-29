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Переможні новини 583-го дня війни: окупанти збили власний Су-35 під Токмаком, невідома ДРГ зайшла у Брянську область

29 вересня, 2023 п'ятниця
20:00
Перемога України переможні новини

Ворожа ППО збила власний літак Су-35 під Токмаком, а невідома ДРГ зайшла у Брянську область РФ

Окупанти збили власний літак над Токмаком

У ніч на 29 вересня російська протиповітряна оборона у районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області успішно знищила власний літак Су-35

Про це в ефірі Еспресо розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

 "Згідно з цією інформацією минулого вечора біля Токмака був дійсно збитий російськими засобами ППО багатофункціональний винищувач Су-35. Тут дуже цікаво інше: є загальна система свій-чужий, яка допомагає розпізнавати свій це літак, чи ворожий. Отже, загально ця система ППО, яка його збивала, скоріше за все – це була С-300, оператори повинні були розуміти, що це саме свій літак", - пояснює експерт.

За його словами, що Су-35 один із найдорожчих серійних літаків у РФ і для виконання бойових задач його намагаються не часто використовувати, як, наприклад фронтовий бомбардувальник Су-34, або Су-130СМ.

Британія запровадила санкції до осіб, що причетні до псевдовиборів на ТОТ

29 вересня уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти Росії через проведення виборів на тимчасово окупованій території України. Зокрема, список підсанкційних осіб поповнили керівники окупаційних адміністрацій та особи, причетні до організацій та проведення псевдовиборів.

"В останній марній спробі нормалізувати нелегітимний контроль Росії над суверенною українською територією, Росія організувала незаконні фіктивні "вибори" на початку цього місяця. Ці вибори є черговим порушенням територіальної цілісності України та Статуту ООН. Раніше цього місяця Великобританія підтвердила Раді Безпеки ООН докази того, що результати були заздалегідь визначені", – йдеться у повідомленні.

 Зокрема, до списку санкцій внесли міністра з надзвичайних ситуацій Росії Олександра Куренкова, секретаря ЦВК Росії Наталію Бударіну,  голову так званої Херсонської ОДА Андрія Алексієнка та голову "виборчої комісії" в Херсоні Марину Захарову.

У Бердянську пролунав потужний вибух 

У тимчасово окупованому Бердянську пролунав потужний вибух, після якого почались перебої з електропостачанням у місті. Про це повідомляє очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

"Бердянці повідомляють про потужний вибух в місті і нестабільне електропостачання після нього. Радимо вимкнути усі електроприлади з мережі. Вибух було чути у кількох районах Бердянська. Уточнюємо інформацію та слідкуємо за новинами від Генерального штабу ЗСУ", – написала вона у своєму телеграм-каналі. 

Вона додала, що вибух було чути у кількох районах Бердянська.  .

Дрон СБУ знищив радіолокаційну станцію у Курській області

Російську радіолокаційну станцію "Каста" було знищено дроном Служби безпеки України поряд із селищем Гір'ї Біловського району в Курській області, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ.

Каста-2Е2 (39Н6) – російська рухома трикоординатна станція радіолокації дециметрового діапазону кругового огляду режиму чергування. Призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, у тому числі на гранично малих висотах, їх трасових характеристик та видачі їх координат та параметрів руху на системи управління ППО (РТВ, ЗРВ, ІА), ВПС та військового ППО, при цьому одночасно на двох споживачів по радіоканалах та/або кабельній лінії зв'язку, а на ще одного – з цифро-аналоговим сполученням.

Українська ДРГ зайшла у Брянську область

Півсотні осіб у складі української ДРГ зайшли у Брянську область РФ. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. 

"Українська ДРГ у складі близько 50 осіб зайшла до Брянської області Наразі в районі селища Лугового йде бій. Повідомляють, що перекрито деякі дороги у Новозибківському районі регіону. Для силових відомств оголошено загальний збір", – написав він. 

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