Британія заморозила активи та заборонила в’їзд окупаційним очільникам ТОТ України в рамках нових санкцій проти РФ
29 вересня уряд Великої Британії заморозив активи російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях України та заборонив призначеним окупантами керівникам в’їзд на територію Британії
Про це повідомляє The Guardian.
Такі обмеження введені в рамках ширших санкцій проти так званих голів російських окупаційних адміністрацій у Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях і у Криму, яким відтепер заборонено в’їзд у Велику Британію, а їхні активи заморожені.
Велика Британія також внесла до списку санкцій міністра з надзвичайних ситуацій Росії Олександра Куренкова та секретаря ЦВК Росії Наталію Олексіївну Бударіну.
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Британія ніколи не визнає претензій Росії на територію України.
- 8 серпня уряд Великої Британії ввів нові санкції проти 22 фізичних і юридичних осіб, які підтримують повномасштабне вторгнення РФ в Україну, і проти трьох компаній, які постачають електроніку для російської військової техніки.
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