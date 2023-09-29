Ворог самоліквідував російський літак над Токмаком, - мер Мелітополя

Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Токмак, Молочанськ - це, можна вже сказати, фронтові міста, які сьогодні є пріоритетними на звільнення. Сьогодні о пів на другу ночі щось там відбулося із якимось літаком, який постійно тероризує наших українських військових на Запорізькій лінії фронту. Щось гучне з ним відбулося, "присів" він поблизу Токмака", - розповів мер.

Федоров нагадав що ні в Токмаку, ні в Молочанськ у немає аеродрому.

"Тому він вкрай швидко падав та сів саме там. Це можна трактувати скоріш за все як самоліквідацію. Ми це бачимо не лише по літаку про який наразі говоримо, ми це бачимо регулярно. Наприклад за останній тиждень ми знаємо щонайменше 5 прикладів коли ворог ліквідує своїх рашистських військових", - додав він.

Збиття підтверджує і моніторинговий канал monitor.

"З гарних новин - мінус Су-35 силами російського ППО вночі над Токмаком", - зазначено у повідомленні.

Фото: monitor

Також телеграм-канал партизанського загону Мелітополя "Гнила Черешня" опублікував відео падіння.

Фото: Скрін відео

Російський паблік Fighterbomber, який веде колишній військовий пілот РФ, наголосив, що керманич Су-35 не вижив. Адмін не уточнив, де саме загинув черговий льотчик-агресор.

Фото: Fighterbomber

Що відомо про ситуацію на фронті поблизу Токмака

23 вересня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військові прорвали оборону російської армії біля Вербового Запорізької області.

Аналітики Інститут вивчення війни припускають, що Сили оборони імовірно здійснили прорив на лінії Роботине - Вербове на Запоріжжі.

28 вересня Генштаб повідомив, що на Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав.

Співзасновник DeepState Роман Погорілий в етері телеканалу "Еспресо" розповів, що навколо Токмака з'являються нові лінії оборони РФ. Окупанти вибудовують позиції та заливають окопи бетоном.