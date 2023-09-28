Сили оборони за добу ліквідували 330 окупантів, 4 танки та 38 артсистем, - Генштаб
Протягом минулої доби українські військові відбили ворожі атаки на Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Натомість Росія втратила 330 військових і 4 танки
Про це 28 вересня повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 277 320 (+330) осіб
- танків ‒ 4679 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 8962 (+12)
- артилерійських систем – 6375 (+38)
- РСЗВ – 793 (+1)
- засобів ППО ‒ 535 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4957 (+9)
- крилатих ракет ‒ 1529 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8815 (+23)
- спеціальної техніки ‒ 929 (+2)
Дані уточнюються.
Зведення Генштабу: Сили оборони відбили атаки росіян на трьох напрямках
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.
На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Первомайське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.
На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника в районі Рівнополя Донецької області.
На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.
Армія РФ завдала 2 ракетних та 57 авіаційних ударів по території України
Минулої доби Росія завдала чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, з яких 3 було знищено силами та засобами Повітряних сил.
Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.
Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах України. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, цивільна лікарня, 2 цивільних підприємства та інша інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали: Попівка Чернігівської області; Бологівка, Кругляківка Харківської області; Новоселівське, Надія, Новоєгорівка, Невське Луганської області; Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Веселе, Андріївка, Костянтинівка, Північне, Торецьк, Авдіївка, Курахове, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Миколаївка, Бургунка, Ольгівка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
ЗСУ уразили пункт управління та ЗРК С-300 ворога
Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника.
- Нагадаємо, ще 23 вересня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військові прорвали оборону російської армії біля Вербового Запорізької області.
- Аналітики Інститут вивчення війни припускають, що Сили оборони імовірно здійснили прорив на лінії Роботине - Вербове на Запоріжжі.
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