Сили оборони за добу ліквідували 330 окупантів, 4 танки та 38 артсистем, - Генштаб

Про це 28 вересня повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.23 орієнтовно становили:

особового складу ‒ близько 277 320 (+330) осіб

танків ‒ 4679 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 8962 (+12)

артилерійських систем – 6375 (+38)

РСЗВ – 793 (+1)

засобів ППО ‒ 535 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4957 (+9)

крилатих ракет ‒ 1529 (+0)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8815 (+23)

спеціальної техніки ‒ 929 (+2)

Дані уточнюються.

Зведення Генштабу: Сили оборони відбили атаки росіян на трьох напрямках

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника в районі Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.

Армія РФ завдала 2 ракетних та 57 авіаційних ударів по території України

Минулої доби Росія завдала чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, з яких 3 було знищено силами та засобами Повітряних сил.

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах України. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, цивільна лікарня, 2 цивільних підприємства та інша інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Попівка Чернігівської області; Бологівка, Кругляківка Харківської області; Новоселівське, Надія, Новоєгорівка, Невське Луганської області; Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Веселе, Андріївка, Костянтинівка, Північне, Торецьк, Авдіївка, Курахове, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Миколаївка, Бургунка, Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

ЗСУ уразили пункт управління та ЗРК С-300 ворога

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника.