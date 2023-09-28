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В ISW припускають, що Сили оборони здійснили прорив на лінії Роботине - Вербове

28 вересня, 2023 четвер
04:26
Війна з Росією

Аналітики Інститут вивчення війни припускають, що Сили оборони імовірно здійснили прорив на лінії Роботине - Вербове на Запоріжжі

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що українські війська 27 вересня продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та вийшли на лінію окопів на захід від Вербового (16 км на південний схід від Оріхова). Геолокаційні кадри, опубліковані 26 вересня, показують, як російський безпілотник завдає удару по українській піхоті в траншеї на захід від Вербового, а використання росіянами безпілотників для боротьби з цими українськими силами вказує на те, що російські сили, ймовірно, більше не присутні на лінії траншеї довжиною приблизно один кілометр.

Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов 26 вересня заявив, що щонайменше чотири українські роти зі значною кількістю техніки увірвалися на позиції росіян на лінії Роботине - Вербове після того, як спочатку провели масований артилерійський обстріл.

Російський військовий блогер, який гаряче підтримує командувача ВДВ РФ генерал-полковника Михайла Теплінського, критикуючи Міноборони Росії, відповів Рогову, заявивши, що українські війська вже пройшли мінні поля та протитанкові "Зуби дракона" на лінії Роботине-Вербове і що українські сили рано чи пізно здійснили б такі атаки. Командувач Української Таврійської групи військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що на Запорізькому оперативному напрямку "будуть хороші новини" і зазначив, що українські війська впевнено просуваються, але не надав додаткової інформації.

Інші джерела, зокрема Міноборони Росії, стверджували, що 27 вересня російські сили продовжували відбивати українські атаки поблизу Вербового і що українські сили не досягли жодного прориву в західній Запорізькій області. Пов’язаний із Кремлем військовий блогер стверджував, що українські сили безуспішно намагалися просунутися в напрямку Новопрокопівки (15 км на південь від Оріхова) та Вербового.

Російські джерела також стверджували, що підрозділи добровольчого батальйону "Таймер" з Республіки Татарстан обстрілюють наступаючі українські сили на рубежі Роботине - Вербове. У північноосетинських добровольчих батальйонах "Аланія" і "Шторм Осетія", які діють у цьому районі, заявили, що інтенсивність боїв на деяких ділянках лінії Роботине-Вербове знижується.

  • Нагадаємо, ще 23 вересня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військові прорвали оборону російської армії біля Вербового Запорізької області.
Запоріжжя
Контрнаступ ЗСУ
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