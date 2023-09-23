Сили оборони прорвали оборону росіян біля Вербового на Запоріжжі, - Тарнавський
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військові прорвали оборону російської армії біля Вербового Запорізької області
Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.
"На лівому фланзі [біля Вербового] ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі", - сказав Тарнавський
Натомість він визнав, що його війська рухаються повільніше, ніж очікувалося: "Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну. Головне - не втратити цю ініціативу. І не втратити це на практиці, діями".
- Також генерал Тарнавський заявив, що зима не стане на заваді українському контрнаступу, адже більшість бойових просувань зараз відбуваються в пішому форматі.
- Напередодні стало відомо, що важка техніка ЗСУ вперше подолала російські укріплення першої лінії Суровікіна у районі села Вербове у Запорізькій області.
- Також Тарнавський заявляв, що найбільший прорив в цьому контрнаступі ще попереду. Для цього українським військам потрібно дійти до Токмака, що є завданням-мінімумом контрнаступу
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