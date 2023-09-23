Сили оборони прорвали оборону росіян біля Вербового на Запоріжжі, - Тарнавський

Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

"На лівому фланзі [біля Вербового] ​​ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі", - сказав Тарнавський

Натомість він визнав, що його війська рухаються повільніше, ніж очікувалося: "Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну. Головне - не втратити цю ініціативу. І не втратити це на практиці, діями".