Погода не вплине на контрнаступ України, - генерал Тарнавський
Зима не стане на заваді українському контрнаступу, адже більшість бойових просувань зараз відбуваються в пішому форматі
Про це заявив бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає CNN.
Сильні дощі восени та на початку зими можуть зробити землю мокрою та ускладнити пересування важкої техніки, як-от танків, але Тарнавський каже, що українські сили рухаються невеликими групами, переважно пішки.
"Погода може бути серйозною перешкодою під час просування, але враховуючи те, як ми рухаємося вперед, здебільшого без транспортних засобів, я не думаю, що погода сильно вплине на контрнаступ", - сказав він.
- 21 вересня експерти повідомили, що українська важка техніка вперше подолала російські укріплення першої лінії Суровікіна у районі села Вербове у Запорізькій області.
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