Генерал Тарнавський назвав ціль-мінімум контрнаступу ЗСУ на півдні

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє CNN.

Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському напрямку. Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

Зі слів українського генерала, великий прорив ЗСУ в цьому контрнаступі станеться після Токмака. Він додав, що зараз росіяни покладаються на глибину своєї лінії оборони там.

"Токмак - це ціль-мінімум. Загальна мета - дістатися до наших державних кордонів", - заявив Тарнавський.