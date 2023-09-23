Генерал Тарнавський назвав ціль-мінімум контрнаступу ЗСУ на півдні
Найбільший прорив в цьому контрнаступі ще попереду. Для цього українським військам потрібно дійти до Токмака, що є завданням-мінімумом контрнаступу
Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє CNN.
Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському напрямку. Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.
Зі слів українського генерала, великий прорив ЗСУ в цьому контрнаступі станеться після Токмака. Він додав, що зараз росіяни покладаються на глибину своєї лінії оборони там.
"Токмак - це ціль-мінімум. Загальна мета - дістатися до наших державних кордонів", - заявив Тарнавський.
- Також генерал Тарнавський заявив, що зима не стане на заваді українському контрнаступу, адже більшість бойових просувань зараз відбуваються в пішому форматі.
- Напередодні стало відомо, що важка техніка ЗСУ вперше подолала російські укріплення першої лінії Суровікіна у районі села Вербове у Запорізькій області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.51 Купівля 37.51Продаж 38.26
- EUR Купівля 40.29Продаж 41.23
- Актуальне
- Важливе