Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Генерал Тарнавський назвав ціль-мінімум контрнаступу ЗСУ на півдні

Генерал Тарнавський назвав ціль-мінімум контрнаступу ЗСУ на півдні

23 вересня, 2023 субота
02:48
Війна з Росією Токмак

Найбільший прорив в цьому контрнаступі ще попереду. Для цього українським військам потрібно дійти до Токмака, що є завданням-мінімумом контрнаступу

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє CNN.

Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському напрямку. Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

Зі слів українського генерала, великий прорив ЗСУ в цьому контрнаступі станеться після Токмака. Він додав, що зараз росіяни покладаються на глибину своєї лінії оборони там.

"Токмак - це ціль-мінімум. Загальна мета - дістатися до наших державних кордонів", - заявив Тарнавський.

  • Також генерал Тарнавський заявив, що зима не стане на заваді українському контрнаступу, адже більшість бойових просувань зараз відбуваються в пішому форматі.
  • Напередодні стало відомо, що важка техніка ЗСУ вперше подолала російські укріплення першої лінії Суровікіна у районі села Вербове у Запорізькій області.
Запорізька область
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
обстріл ракета
22 вересня, 2023 п'ятниця
Росія вдарила ракетами по Кременчуку: одна людина загинула, 31 - постраждала, серед них троє дітей
ЗСУ війна проти Росії
22 вересня, 2023 п'ятниця
ISW: Бронетехніка ЗСУ діє вже за останньою лінією оборони РФ на Запоріжжі
міжнародний огляд
Автор Андріана Стахів
22 вересня, 2023 п'ятниця
Європа вагається через заклики припинити підтримувати Україну, а Зеленський намагається заручитися підтримкою США. Акценти світових ЗМІ 22 вересня
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.51
    Купівля 37.51
    Продаж 38.26
  • EUR
    Купівля 40.29
    Продаж 41.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
23 вересня
03:02
прапори України та США
Пентагон призначив контролера для моніторингу допомоги Україні
02:20
Кирило Буданов
Серед поранених є генерали: Буданов озвучив кількість жертв удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі
01:52
Ентоні Блінкен
Блінкен закликав Вірменію й Азербайджан повернутись до переговорів
01:24
генерал Олександр Тарнавський
Погода не вплине на контрнаступ України, - генерал Тарнавський
00:56
ЗАЕС
На ЗАЕС забезпечили альтернативне постачання водою для охолодження реакторів, - МАГАТЕ 
00:41
Тайсон Ф'юрі
Менеджер Ф'юрі заявив, що саудівці здійснять різдвяне бажання усіх фанів боксу
00:33
Ексклюзив
Матеуш Моравецький
"В останні дні престиж Варшави в міжнародній політиці зазнав колосальних збитків": польський політик про заяву Моравецького
00:28
Ольга Стефанішина
Початок переговорів про вступ до ЄС: Стефанішина назвала наступні кроки України
2023, п'ятниця
22 вересня
23:57
Володимир Зеленський та Джастін Трюдо
Україна та Канада підписали оновлену Угоду про вільну торгівлю
23:47
Джастін Трюдо
Канада запровадила санкції проти понад 60 російських фізичних і юридичних осіб
23:43
Ексклюзив
"Тут взагалі цікава історія": військовий експерт Самусь про передачу невеликої кількості ATACMS
23:23
Ліонель Мессі з Кубком світу
Мессі розповів про негідний вчинок ПСЖ після перемоги Аргентини на ЧС-2022
23:17
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 22 вересня
23:14
Завод Ferrexpo
Генпрокуратура вручила підозру голові правління Полтавського ГЗК. Підприємство заперечує звинувачення
23:01
Російський газ
Росіянам рекордно підвищать тарифи на газ
22:45
Оновлено
обстріл ракета
Росія вдарила ракетами по Кременчуку: одна людина загинула, 31 - постраждала, серед них троє дітей
22:37
Володимир Зеленський і Матеуш Моравецький
Моравецький заявив, що Зеленський під час засідання ООН образив поляків
22:12
Ігор Коломойський, суд
У новому судовому рішенні Коломойського назвали громадянином іншої країни, - юрист ЦПК
21:59
Оновлено
Зеленський Трюдо
Трюдо зустрівся із Зеленським та оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги
21:56
Валерій Залужний
Залужний вперше поспілкувався із наступником Міллі
21:43
Огляд
Володимир Зеленський та Олена Зеленська у США
Домовленості, військова допомога та історичні рішення. Чим важливий візит Зеленського до США
21:41
Ексклюзив
Вибухи, Севастополь
Удари по Криму - натяк Кремлю на готовність України знищувати енергетичні обʼєкти РФ взимку, - військовий оглядач Шарп
21:32
Джорджо Наполітано
Помер експрезидент Італії Джорджо Наполітано
21:07
ЗСУ
На фронті відбулося 25 боєзіткнень, ЗСУ відбили 11 атак ворога на Мар’їнському напрямку, - Генштаб
21:05
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ATACMS для України, сезон "бавовни" в Криму буде продовжуватись. Воєнні підсумки тижня з Сергієм Згурцем
20:58
Україна ЄС
Вступ України до ЄС: Єврокомісія готується у жовтні рекомендувати почати переговори, - Bloomberg
20:56
Оновлено
Ілля Путря (в центрі), Олександрія - Чорноморець
УПЛ: "Чорноморець" забив 5 голів "Олександрії", результати та розклад інших матчів 8-го туру
20:46
Ярослав Фільчаков (у синьому трико)
Фільчаков приніс Україні четверту медаль ЧС-2023 з боротьби
20:15
Ексклюзив
Олег Синютка
"ЄС" пропонує скеровувати 70% ПДФО на ЗСУ, а 30% - на цивільну оборону, - нардеп Синютка
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 576-го дня війни: ЗСУ атакували штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі, а Євросоюз виділив Україні 1,5 млрд євро
20:00
OPINION
Андрій Кокотюха
"Хочете миру – здавайтеся". Чому росіяни не здатні домовлятися
19:50
Оновлено
ЗСУ вразили штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі
19:48
Оновлено
Кабмін
Реєстр олігархів почнуть заповнювати вже після війни. Пояснення Мін'юсту
19:43
Андрій Єрмак
РФ готує кампанію з дискредитації Зеленського за кордоном: Єрмак назвав тези пропагандистів
19:41
Мавка
Українська "Мавка" з'явиться у кінопрокаті Кіпру та Греції
19:31
танк Leopard 1
Данія визнала, що більше половини наданих Україні танків несправні
19:20
Бій Джо Джойс - Олександр Усик у WSB
Британець, якого Усик побив у напівпрофесіоналах, зажадав реваншу і кинув виклик українцю
19:16
СБУ повідомила про підозру ще одному фігуранту у "справі Коломойського"
18:55
Нікополь, російський обстріл, вибух
Росіяни двічі атакували Нікополь безпілотниками
18:54
Денис Шмигаль
З наступного року пенсіонери матимуть пенсію не нижче 50% від їхньої середньої зарплати протягом життя, - Шмигаль
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV