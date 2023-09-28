Окупанти заливають окопи бетоном, - співзасновник DeepState про нові лінії оборони РФ навколо Токмака
Навколо Токмака з'являються нові лінії оборони РФ. Окупанти вибудовують позиції та заливають окопи бетоном
Про це розповів співзасновник DeepState Роман Погорілий в етері телеканалу "Еспресо".
"Токмак - дуже важливе логістичне місто. Щоденно ми бачимо як з'являються нові лінії оборони, окопи, споруди РФ навколо міста. Росіяни абсолютно все заливають бетоном і як кроти закопуються в глибину. Вже неодноразово українські військві натрапляли на ці "нори". Це логічно, бо наступ ЗСУ на цьому напрямку набирає обертів", - повідомив Погорілий.
За його словами, найактивніші бойові дії йдуть в районі Вербового та Новопрокопівки. Там щодня йде рух та робота ЗСУ.
"Українські військові просуваються на цьому напрямку. Населені пункти будуть звільнені, збільшуватиметься синя зона, як і повідомляло вище командування", - підкреслив співзасновник DeepState.
- 23 вересня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військові прорвали оборону російської армії біля Вербового Запорізької області.
- Аналітики Інститут вивчення війни припускають, що Сили оборони імовірно здійснили прорив на лінії Роботине - Вербове на Запоріжжі.
- 28 вересня Генштаб повідомив, що на Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.15
- EUR Купівля 39.77Продаж 40.78
- Актуальне
- Важливе