Окупанти заливають окопи бетоном, - співзасновник DeepState про нові лінії оборони РФ навколо Токмака

Про це розповів співзасновник DeepState Роман Погорілий в етері телеканалу "Еспресо".

"Токмак - дуже важливе логістичне місто. Щоденно ми бачимо як з'являються нові лінії оборони, окопи, споруди РФ навколо міста. Росіяни абсолютно все заливають бетоном і як кроти закопуються в глибину. Вже неодноразово українські військві натрапляли на ці "нори". Це логічно, бо наступ ЗСУ на цьому напрямку набирає обертів", - повідомив Погорілий.

За його словами, найактивніші бойові дії йдуть в районі Вербового та Новопрокопівки. Там щодня йде рух та робота ЗСУ.

"Українські військові просуваються на цьому напрямку. Населені пункти будуть звільнені, збільшуватиметься синя зона, як і повідомляло вище командування", - підкреслив співзасновник DeepState.