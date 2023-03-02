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Вибухи в Росії: В РНБО заявили, що не знають, "хто це бешкетує"

2 березня, 2023 четвер
07:17
війна з Росією Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не знає, що є причиною вибухів у низці регіонів Росії

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

"Послухайте, іде війна, звідки ми знаємо, хто звідки літає? Це не наша територія, ми ж не бачимо, хто у них там бешкетує. Я можу єдине сказати: якщо вони вважають, що будуть знаходитись у якомусь спокої, а нас триматимуть у напрузі, то вони глибоко помиляються. Повірте, і Москва, і Санкт-Петербург, вони ж не дарма на дахи поставили всі ці залізяки (системи ППО - ред.). Це їм точно не допоможе", - сказав Данілов.

  • У Росії в місті Туапсе 28 лютого сталася пожежа на нафтобазі "Роснафти", місцеві жителі жалілися на вибухи.

Новини
РНБО
Олексій Данілов
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