Вибухи в Росії: В РНБО заявили, що не знають, "хто це бешкетує"

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

"Послухайте, іде війна, звідки ми знаємо, хто звідки літає? Це не наша територія, ми ж не бачимо, хто у них там бешкетує. Я можу єдине сказати: якщо вони вважають, що будуть знаходитись у якомусь спокої, а нас триматимуть у напрузі, то вони глибоко помиляються. Повірте, і Москва, і Санкт-Петербург, вони ж не дарма на дахи поставили всі ці залізяки (системи ППО - ред.). Це їм точно не допоможе", - сказав Данілов.