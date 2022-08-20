"Вибухнула бомба на шляху": У Маріуполі скоїли замах на життя мера-колаборанта

Про це повідомили російське видання ТАСС з посиланням на свої джерела та радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Повідомляють, що вибуховий пристрій нібито було закладено на в'їзді до зоопарку, куди їхав Іващенко.

"Як повідомляє наш кореспондент, територію Маріупольського зоопарку - місце замаху - оточено співробітниками правоохоронних органів. За словами співробітників поліції з оточення, постраждалих не було", - йдеться у повідомленні російського "ЗМІ".

Інформацію підтвердив радник міського голови Маріуполя.

"В Маріуполі відбувся замах на гауляйтера Іващенко. На жаль, поки не дуже вдало. Але це лише початок. Ну що, мраZота! Досі смішно від "відплата вже тут"? Далі буде",- написав Андрющенко.

6 серпня колаборанта Володимира Сальдо, який "очолював" окуповану Херсонщину, доправили літаком до Москви та поклали до відділення токсикології.

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