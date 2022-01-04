Від 22 євро за пляшку віскі: в Ірландії запровадили мінімальні ціни на алкоголь

Про це повідомляє ЄП з посиланням на BBC.

Відтепер, стандартну пляшку вина не можна продавати дешевше за 7,40 євро, а банку пива - менше ніж за 1,70 євро.

Міцні напої із вмістом алкоголю 40% не можна продавати дешевше ніж за 20,70 євро, а пляшку віскі обсягом 0,7 л – менш ніж за 22 євро.

Уряд вважає це важливим заходом для охорони здоров’я, який має змінити моделі поведінки, пов’язані з алкоголем.

Деякі торговці побоюються, якщо аналогічні заходи не будуть запроваджені в Північній Ірландії, збільшиться кількість транскордонних покупців, які шукатимуть дешевший алкоголь.