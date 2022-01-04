Від 22 євро за пляшку віскі: в Ірландії запровадили мінімальні ціни на алкоголь
В Ірландії почало діяти рішення уряду щодо мінімальних цін на алкоголь, який продається в спеціалізованих магазинах, звичайних магазинах і супермаркетах
Про це повідомляє ЄП з посиланням на BBC.
Відтепер, стандартну пляшку вина не можна продавати дешевше за 7,40 євро, а банку пива - менше ніж за 1,70 євро.
Міцні напої із вмістом алкоголю 40% не можна продавати дешевше ніж за 20,70 євро, а пляшку віскі обсягом 0,7 л – менш ніж за 22 євро.
Уряд вважає це важливим заходом для охорони здоров’я, який має змінити моделі поведінки, пов’язані з алкоголем.
Деякі торговці побоюються, якщо аналогічні заходи не будуть запроваджені в Північній Ірландії, збільшиться кількість транскордонних покупців, які шукатимуть дешевший алкоголь.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.5
-
EUR
Купівля 30.62Продаж 31.09
- Актуальне
- Важливе