Від імені прем'єра Індії хакери "визнали" біткоїн
У ніч з 11 на 12 грудня 2021 року невідомі на якийсь час отримали доступ до твіттеру очільника індійського уряду Нарендри Моді
Подробиці наводить Indian Express.
Від імені Моді, як наслідок, з'явився твіт про нібито офіційне прийняття Індією біткоїну як законного платіжного засобу. Й про те, що уряд начебто закупив 500 біткоїнів задля "розповсюдження" серед "усіх громадян" країни.
Доступ офісу прем'єра до сторінки Нарендри Моді було відновлено протягом години.
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