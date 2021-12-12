Від імені прем'єра Індії хакери "визнали" біткоїн

Подробиці наводить Indian Express.



Від імені Моді, як наслідок, з'явився твіт про нібито офіційне прийняття Індією біткоїну як законного платіжного засобу. Й про те, що уряд начебто закупив 500 біткоїнів задля "розповсюдження" серед "усіх громадян" країни.



Доступ офісу прем'єра до сторінки Нарендри Моді було відновлено протягом години.









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