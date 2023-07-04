Відповідна петиція опублікована на сайті Кабміну.

Автор петиції Максим Левенець посилається на статтю 9, пункт 4 законопроєкт №9432 про застосування англійської мови в Україні. Згідно з ним, фільми, оригінальною мовою яких є англійська, демонструватимуться в кінотеатрах оригінальною мовою з українськими субтитрами. Левенець просить переглянути цей пункт і внести зміни в законопроєкт.

"Український дубляж, крім того, що має багато фанатів, виконує важливу функцію - сприяє українізації. За відсутності українського дубляжу, український глядач може піти переглядати фільм в російському дубляжі (при цифровому релізі)", - наголосив автор петиції.

Він пропонує не ліквідовувати український дубляж. Натомість він пропонує збільшити кількість сеансів фільмів в оригіналі із субтитрами, щоб люди мали вибір.