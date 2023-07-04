Від Кабміну вимагають залишити в кінотеатрах український дубляж - петиція
На сайті Кабінету міністрів України з'явилася петиція, у якій українці вимагають залишити в кінотеатрах український дубляж, оскільки він сприяє українізації
Відповідна петиція опублікована на сайті Кабміну.
Автор петиції Максим Левенець посилається на статтю 9, пункт 4 законопроєкт №9432 про застосування англійської мови в Україні. Згідно з ним, фільми, оригінальною мовою яких є англійська, демонструватимуться в кінотеатрах оригінальною мовою з українськими субтитрами. Левенець просить переглянути цей пункт і внести зміни в законопроєкт.
"Український дубляж, крім того, що має багато фанатів, виконує важливу функцію - сприяє українізації. За відсутності українського дубляжу, український глядач може піти переглядати фільм в російському дубляжі (при цифровому релізі)", - наголосив автор петиції.
Він пропонує не ліквідовувати український дубляж. Натомість він пропонує збільшити кількість сеансів фільмів в оригіналі із субтитрами, щоб люди мали вибір.
- 17 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готує законопроєкт, спрямований на визнання англійської мови як міжнародної мови спілкування, і розробляє рішення для доступності її вивчення.
- 28 червня в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Документ визначає англійську як мову міжнародного спілкування в країні та сприяє її вивченню. Законопроєкт передбачає розширення сфер застосування англійської та збільшення частки фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами.
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