Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна відкрита для світу. Паралельно з інтеграцією України в ЄС посилюємо співпрацю з міжнародною спільнотою. Разом із цим зростає потреба в людях зі знанням англійської мови. Її вивчення має стати більш доступним для українців", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що провів нараду з цього питання за участю Мінцифри та Мінкульту.

"Готуємо проєкт закону, який, зокрема, закріпить англійську як мову міжнародного спілкування. Водночас напрацьовуються рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих", - повідомив Шмигаль.

За його словами, після перемоги розпочнеться масштабний проєкт відновлення України, і уряд очікує прихід багатьох іноземних компаній та інвесторів, які будуть розвивати свій бізнес тут і створювати нові робочі місця.

"Англійська мова відкриває широкий доступ до знань, ринку праці, інформаційних та культурних продуктів, вищої заробітної плати. Ці переваги мають отримати й українці, що допоможе затвердженню України як регіонального лідера", - додав він.