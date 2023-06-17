Уряд готує законопроєкт, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування, - Шмигаль
Уряд готує законопроєкт, спрямований на визнання англійської мови як міжнародної мови спілкування, і розробляє рішення для доступності її вивчення
Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Україна відкрита для світу. Паралельно з інтеграцією України в ЄС посилюємо співпрацю з міжнародною спільнотою. Разом із цим зростає потреба в людях зі знанням англійської мови. Її вивчення має стати більш доступним для українців", - йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що провів нараду з цього питання за участю Мінцифри та Мінкульту.
"Готуємо проєкт закону, який, зокрема, закріпить англійську як мову міжнародного спілкування. Водночас напрацьовуються рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих", - повідомив Шмигаль.
За його словами, після перемоги розпочнеться масштабний проєкт відновлення України, і уряд очікує прихід багатьох іноземних компаній та інвесторів, які будуть розвивати свій бізнес тут і створювати нові робочі місця.
"Англійська мова відкриває широкий доступ до знань, ринку праці, інформаційних та культурних продуктів, вищої заробітної плати. Ці переваги мають отримати й українці, що допоможе затвердженню України як регіонального лідера", - додав він.
- У лютому в Україні презентували Національну екосистему вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою для українців.
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