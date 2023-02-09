Українці зможуть вивчати англійську й тестувати рівень володіння нею завдяки національній платформі

Про це повідомили у МКІП.

Національна екосистема вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою – це безплатний і доступний 24/7 всім українцям ресурс.

Екосистема складається з трьох кроків:

визначення рівня володіння англійською мовою,

маркет-плейс сервісів навчання англійської мови,

опанування англійської мови за допомогою наймасовішого освітнього онлайн проєкту України Lingva.Skills.

"Ми розробили систему адаптивного тестування, яка точно та швидко визначить рівень володіння англійською мовою, що не обмежує кількість спроб для того, щоб людина змогла повертатись до тестування під час свого навчання та мала змогу постійно відстежувати власний прогрес", – зазначив заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти, психолінгвіст і поліглот Віталій Зубков,

Він додав, що наступним етапом екосистеми є вибір сервісу для навчання. Це можна буде зробити за допомогою маркет-плейсу або обрати Lingva.Skills, на порталі якого українці за 6 років уже виконали понад 180 млн вправ. 2019 року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) включив цей проєкт до першої десятки соціальних стартапів країн Східної Європи, а 2022 року Lingva.Skills офіційно увійшов до Національної книги рекордів, як наймасовіший освітній онлайн-проєкт України.

У Міністерстві освіти і науки розповіли, що передовсім сконцентровують зусилля на навчанні вчителів. А вже вчитель, який володітиме англійською мовою на високому рівні, зможе передавати ці знання учням. Спершу організують системне навчання вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та учнів з першого класу шкіл у всій країні, а згодом – в інших закладах освіти для всіх учасників освітнього процесу.