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Законопроєкт про особливий статус англійської мови передбачатиме обов'язкове її використання в окремих сферах, - Мінкульт

12 серпня, 2022 п'ятниця
18:04
Суспільство

Міністерство культури та інформаційної політики розробило законопроєкт про встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування

Про це повідомляє МІнкульт.

"Розширення сфери застосування англійської мови в Україні сприятиме активізації процесів інтеграції українців у європейську спільноту. Кожен українець, який вивчатиме англійську мову, буде значно більше обізнаний про Європейське життя.  Це також допоможе формуванню суб’єктності України у світових глобалізаційних процесах. Крім того, після нашої перемоги, впливатиме на зростання інвестиційної та туристичної привабливості України", – сказав перший заступник Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв під час брифінгу в Медіа центрі Україна – Укрінформ.

Проєктом нового закону передбачено:

  • встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування;
  • значне розширення сфери застосування англійської мови в Україні;
  • англійська мова буде обов'язковою в окремих публічних сферах суспільного життя, де наявні міжнародні комунікації.

Зазначається, що за ініціативи міністерства культури створюється міжвідомча робоча група з питань підготовки актів законодавства щодо забезпечення функціонування англійської мови як мови міжнародного спілкування. До її складу будуть входити народні депутати України, представники державних органів та громадськості. Наразі в МКІП узагальнюються пропозиції, що надійшли від державних органів та громадськості й готується проєкт наказу про створення такої міжвідомчої робочої групи.

З урахуванням напрацювань міжвідомчої робочої групи буде підготовлено законопроєкт про забезпечення функціонування англійської мови як мови міжнародного спілкування, проведено його громадське обговорення та підготовлено для подання на розгляд Уряду.

"Трансформація статусу англійської мови має розв'язати цю проблему. Це стратегічний курс України до членства в ЄС. У проєкті закону передбачається врегулювання використання англійської мови в окремих публічних сферах суспільного життя. У першу чергу, це стосується міжнародних комунікацій. Проєкт є певною декларацією, яка буде фіксувати позицію держави стосовно англійської мови та бачення, що додатково необхідно буде зробити в окремих планах та програмах", – зазначив Ростислав Карандєєв.

Додамо, що наразі Україна за світовим рейтингом займає лише 40 позицію зі 112 країн світу щодо рівня володіння громадян англійською мовою.

  • Нагадаємо, ще у червні у Кабінеті міністрів обговорили можливість надання англійській статусу мови ділового спілкування в Україні англійській

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