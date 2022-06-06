Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Кабінет міністрів опрацьовує відповідну ініціативу. Англійську використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України", - зазначив він

Шмигаль зазначив, що профільньним міністерствам поставили завдання опрацювати пропозиції та оформити документи.