Англійська мова в Україні може отримати особливий статус, - Шмигаль
У Кабінеті міністрів обговорили можливість надання англійській статусу мови ділового спілкування в Україні англійській
Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Кабінет міністрів опрацьовує відповідну ініціативу. Англійську використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України", - зазначив він
Шмигаль зазначив, що профільньним міністерствам поставили завдання опрацювати пропозиції та оформити документи.
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