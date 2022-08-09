Від країн-партнерів щодня надходять нові підтвердження участі у саміті Кримської платформи 23 серпня, - Кулеба

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів у понеділок, 8 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє МЗС України.

"Зарано розкривати всі карти, ми в процесі. Але можу сказати, що нові підтвердження від країн про те, що вони приєднаються до саміту, надходять щодня", — сказав міністр.

Дмитро Кулеба підкреслив, що найважливішим є факт проведення саміту Кримської платформи, навіть у форматі онлайн та попри умови війни.

"Сигнал, який ми надсилаємо світові проведенням цього саміту, дуже простий: за будь-яких обставин, Україна ніколи, за жодних умов, не забуде про жодну свою окуповану територію, зокрема про Крим", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що Росія намагається зупинити постачання зброї в Україну, але українська влада завадить цим зусиллям

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