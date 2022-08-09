Від країн-партнерів щодня надходять нові підтвердження участі у саміті Кримської платформи 23 серпня, - Кулеба
Міністерство закордонних справ України працює над підготовкою другого саміту Міжнародної Кримської платформи, що має відбутися 23 серпня, відповідно, наші дипломати щодня отримують нові підтвердження від країн-партнерів про їхню участь в заході
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів у понеділок, 8 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє МЗС України.
"Зарано розкривати всі карти, ми в процесі. Але можу сказати, що нові підтвердження від країн про те, що вони приєднаються до саміту, надходять щодня", — сказав міністр.
Дмитро Кулеба підкреслив, що найважливішим є факт проведення саміту Кримської платформи, навіть у форматі онлайн та попри умови війни.
"Сигнал, який ми надсилаємо світові проведенням цього саміту, дуже простий: за будь-яких обставин, Україна ніколи, за жодних умов, не забуде про жодну свою окуповану територію, зокрема про Крим", — наголосив він.
- Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що Росія намагається зупинити постачання зброї в Україну, але українська влада завадить цим зусиллям
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