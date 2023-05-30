Від обстрілів РФ минулої доби поранено або вбито 36 людей. Ситуація в регіонах

Про це повідомляють обласні державні адміністрації.

По Чернігівщині росіяни за добу здійснили 2 обстріли із мінометів, постраждав Новгород-Сіверський район. Через обстріл сталась пожежа нежитлової будівлі, обійшлося без жертв.

У Сумській області вночі і зранку ворогом здійснено 17 обстрілів. Атаки зазнали Білопільська Есманська, Великописарівська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Середино-Будська, Юнаківська громади. Попередньо - без втрат серед мирних жителів та руйнувань цивільної інфраструктури.

У Запорізькій області ворог завдав 65 ударів по 14 містах і селах: авіаудари прийшлися по Гуляйполю та Малій Токмачці, БПЛА атакував Новоандріївку, Чарівне, Ольгівське, Кам'янське, тричі з РСЗВ вдарили по Новоданилівці та Єгорівці, 55 артилерійських ударів здійснили по Залізничному, Гуляйпільському, Малинівці, Білогір'ю та іншим прифронтовим селам. Зафіксовано 12 повідомлень про руйнування, люди не постраждали.

На Дніпропетровщині окупанти обстріляли Синельниківський район. Вдарили по Покровській громаді зі "Смерча" і "Торнадо-С". Загинула жінка 1972 р.н., поранено 10 осіб, з них одна — дитина 2011р.н.

Зруйновано декілька та пошкоджено понад 30 житлових будинків.

У Харківській області минулої доби ворог масовано використовував ракетне озброєння, артилерію, міномети та авіацію. Внаслідок ракетного удару по смт Ківшарівка Куп'янського району, поранень зазнали та були госпіталізовані 5 людей - 3 літні жінки, чоловік 64 років та 14-річний підліток. Вагітна жінка та 10-річна дитина отримали допомогу на місці. В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід.

У с. Глушківка Куп'янського району обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків, господарчі споруди та лінію електропередач. Поранення зазнала жінка 60 років. Внаслідок артилерійського обстрілу с. Глибоке Куп'янського району поранення зазнала 66-річна жінка. У Чугуївському районі поранення отримала жінка 36 років.

На Луганщині росіяни вели наступальні дії виключно на Сватівщині, а саме — в районі Стельмахівки та Новоселівського, де на обидва населені пункти залишилася одна цивільна особа. За добу противник здійснив – 111 обстрілів (497 снарядів).

На Донеччині росіяни здійснили 24 обстріли за добу, атакувавши 9 населених пунктів - відомо про 2 загиблих та 10 поранених.

На Миколаївщині було збито два ударних БПЛА "Shahed-131/136", ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

На Херсонщині за добу противник здійснив 52 обстріли (343 снаряди), з них по м. Херсон — 10 обстрілів (50 снарядів). Рашисти поцілили у райони 19 населених пунктів області.

Через ворожий обстріл селища Козацьке Новокаховської громади у власному будинку загинув 61-річний чоловік. З деокупованої території області евакуйовано 100 осіб.