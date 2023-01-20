Від початку повномасштабного вторгнення 345 дітей вважаються зниклими безвісти
За даними Офісу генпрокурора, упродовж 19 січня зникли безвісти восьмеро дітей, усього від 24 лютого зниклими вважаються 345 неповнолітніх
Про це поінформували в Офісі генерального прокурора.
За інформацією від 20 січня щонайменше 1368 українських дітей постраждали через російську повномасштабну збройну агресію.
"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 459 дітей загинули та понад 909 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - наголосила пресслужба.
Зазначається, що цифри не є остаточними: робота з їх встановлення триває в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 269, Київській - 117, Запорізькій - 84, Херсонській - 83, Миколаївській - 82, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 57", - уточнили в Офісі.
Прикметно, що 19 січня повідомлялося про 337 зниклих безвісти дітлахів, нині цифра сягає 345.
- Нагадаємо, у суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку. За уточненими даними, загинули 45 людей, з них 6 дітей.
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