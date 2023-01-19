За час повномасштабної війни від дій РФ загинуло щонайменше 459 українських дітей
Унаслідок збройної агресії РФ в Україні від 24 лютого 2022 року загинуло щонайменше 459 дітей та понад 909 поранені
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"Станом на ранок 19 січня 2023 року більше ніж 1368 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 459 дітей загинуло та понад 909 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - пише пресслужба.
Повідомляється, що ці дані не остаточні, адже бойові дії тривають, а інформації з тимчасово окупованих територій не надходять.
Найбільше постраждало українських дітей на Донеччині - 429, Харківщині - 269, Київщині - 117, у Запорізькій області - 84, Херсонській - 83, Миколаївській - 82, Чернігівській - 68, Луганській - 66 та Дніпропетровській - 57.
Станом на 19 січня зниклими безвісти вважаються 337 дітлахів. Також 13 916 - рашисти депортували з тимчасово окупованих територій України.
Унаслідок бомбардування та російських обстрілів пошкоджено 3126 закладів освіти, з них 337 повністю зруйновані.
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