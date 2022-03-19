Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України повернулися 317 тисяч осіб, - ДПСУ
З 24 лютого, від початку повномасштабного російського вторгнення, на Батьківщину повернулося 317 тисяч українців
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зазначається, що до України за минулу добу прибули майже 19 тисяч осіб. Понад 15 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки, що повернулися задля захисту Батьківщини. Загалом, з початку відкритої збройної агресії до України повернулися понад 317 тисяч наших земляків.
За добу 18 березня державний кордон України з ЄС та Молдовою перетнули понад 69 тисяч осіб та майже 13 тисяч транспортних засобів. Пасажиропотік протягом останніх трьох діб має тенденцію до зменшення.
У ДПСУ додали, що минулої доби з України вибули більше 50 тисяч осіб. Понад 32 тисячі з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі майже на всіх напрямках відсутні черги пішоходів і транспортних засобів.
- Нагадаємо, 19 березня речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що із 24 лютого державний кордон України перетнуло близько 2 мільйонів українців та 250 тисяч іноземців.
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