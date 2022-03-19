Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України повернулися 317 тисяч осіб, - ДПСУ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що до України за минулу добу прибули майже 19 тисяч осіб. Понад 15 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки, що повернулися задля захисту Батьківщини. Загалом, з початку відкритої збройної агресії до України повернулися понад 317 тисяч наших земляків.

За добу 18 березня державний кордон України з ЄС та Молдовою перетнули понад 69 тисяч осіб та майже 13 тисяч транспортних засобів. Пасажиропотік протягом останніх трьох діб має тенденцію до зменшення.

У ДПСУ додали, що минулої доби з України вибули більше 50 тисяч осіб. Понад 32 тисячі з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі майже на всіх напрямках відсутні черги пішоходів і транспортних засобів.



Нагадаємо, 19 березня речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що із 24 лютого державний кордон України перетнуло близько 2 мільйонів українців та 250 тисяч іноземців.

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