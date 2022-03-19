За час повномасштабної війни Росії проти України кордон нашої держави перетнуло близько 2 млн українців і 250 тис іноземців, - речник Держприкордонслужби
Речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що із 24 лютого державний кордон України перетнуло близько 2 мільйонів українців та 250 тисяч іноземців
Андрій Демченко розповів про це в етері Еспресо.TV.
"З початку повномасштабної війни Росії проти України кордон на виїзд з нашої держави перетнуло бл. 2 млн українців і 250 тис іноземців. Зараз пасажиропотік знизився. Якщо раніше за добу лише по західній ділянці кордону, не враховуючи Молдову, він становив 120-130 тисяч осіб на добу, то на цей час, до прикладу за минулу добу, кордон з країнами Європейського союзу перетнуло бл. 70 тис осіб як на вʼїзд, так і на виїзд", - зазначив Демченко.
Речник Держприкордонслужби також порадив громадянам користуватися інформацією, яку Держприкордонслужба поширює щодо накопичення транспорту і пішоходів перед пунктами пропуску для обрання менш завантаженого.
- Нагадаємо, за даними ООН в Україні є майже 6,5 мільйона внутрішньо переміщених людей. Крім цього, 3,2 мільйона вже виїхали з України.
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