За час повномасштабної війни Росії проти України кордон нашої держави перетнуло близько 2 млн українців і 250 тис іноземців, - речник Держприкордонслужби

Андрій Демченко розповів про це в етері Еспресо.TV.



"З початку повномасштабної війни Росії проти України кордон на виїзд з нашої держави перетнуло бл. 2 млн українців і 250 тис іноземців. Зараз пасажиропотік знизився. Якщо раніше за добу лише по західній ділянці кордону, не враховуючи Молдову, він становив 120-130 тисяч осіб на добу, то на цей час, до прикладу за минулу добу, кордон з країнами Європейського союзу перетнуло бл. 70 тис осіб як на вʼїзд, так і на виїзд", - зазначив Демченко.



Речник Держприкордонслужби також порадив громадянам користуватися інформацією, яку Держприкордонслужба поширює щодо накопичення транспорту і пішоходів перед пунктами пропуску для обрання менш завантаженого.

Нагадаємо, за даними ООН в Україні є майже 6,5 мільйона внутрішньо переміщених людей. Крім цього, 3,2 мільйона вже виїхали з України.