Про це пише російське видання Медуза

У російських ЗМІ фігурує інформація, що як мінімум 1559 російських військовослужбовців з 22 регіонів Росії відмовилися воювати з Україною. Інших – а це не менше 234 особи – насильно утримують у тимчасово окупованому місті Брянка на Луганщині, яке ще до початку повномасштабної війни контролювала самопроголошена Луганська народна республіка.

За словами родичів, російських військовослужбовців утримують під охороною у підвалах та схиляють повернутися на фронт.

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