Від початку повномасштабного вторгнення щонайменше 1793 російські військовослужбовці відмовилися воювати з Україною, - Медуза
Від лютого як мінімум 1793 військовослужбовці з 22 регіонів Росії відмовилися від участі у війні з Україною
Про це пише російське видання Медуза
У російських ЗМІ фігурує інформація, що як мінімум 1559 російських військовослужбовців з 22 регіонів Росії відмовилися воювати з Україною. Інших – а це не менше 234 особи – насильно утримують у тимчасово окупованому місті Брянка на Луганщині, яке ще до початку повномасштабної війни контролювала самопроголошена Луганська народна республіка.
За словами родичів, російських військовослужбовців утримують під охороною у підвалах та схиляють повернутися на фронт.
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