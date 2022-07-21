У Росії контрактники масово звільняються зі складу збройних сил

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

"За наявною інформацією, у військових частинах збройних сил Російської Федерації спостерігається тенденція щодо звільнення значної частини особового складу, які проходили службу по короткострокових контрактах", - йдеться в повідомленні.

Також більшість військовослужбовців відмовляється подовжувати довготермінові контракти, дія яких закінчилась.

Станом на ранок 21 липня на Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії, щоб створити умови для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. На окремих напрямках задіяв диверсійно-розвідувальні групи й удосконалює інженерне обладнання оборонних позицій.

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