Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала майже $33 млрд від країн G7
З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від країн G7 майже $33 млрд. Вони стали ключовими у забезпеченні збалансованості держбюджету та фінансуванні критично важливих видатків
Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.
"Пільгове фінансування та гранти від країн G7 стали ключовими у забезпеченні збалансованості держбюджету України та фінансуванні критично важливих видатків. Від 24 лютого 2022 року G7 спрямували до державного бюджету України майже 33 млрд доларів США. Більш ніж половина всього зовнішнього фінансування за цей період", - сказав він під час зустрічей з міністрами фінансів країн G7.
Зазначається, що зустрічі були зосереджені на обговореннях забезпечення потреб держбюджету України наступного року, а також використання заморожених активів РФ на користь України.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ Мінфін України залучив до держбюджету 64,9 млрд доларів зовнішнього фінансування. Найбільшими донорами виявилися ЄС, США, МВФ, Канада, Японія, Світовий банк, Велика Британія та Німеччина.
- На Міжнародній донорській конференції в Загребі представники Хорватії, Іспанії, Швейцарії, Норвегії, Словенії, Словаччини, Австрії та Швеції оголосили про виділення 143 млн євро на допомогу в розмінуванні українських територій.
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