Європейські країни виділять 143 млн євро на розмінування України
На Міжнародній донорській конференції в Загребі представники Хорватії, Іспанії, Швейцарії, Норвегії, Словенії, Словаччини, Австрії та Швеції оголосили про виділення 143 млн євро на допомогу в розмінуванні українських територій
Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко.
"Представники з понад 40 країн світу, сотні обговорень та одна спільна ціль — зробити українську землю знову безпечною. В Загребі зібралися міністри оборони, закордонних справ, посли, керівники міжнародних організацій, щоб на Міжнародній донорській конференції обговорити важливе питання гуманітарного розмінування України. Вона видалася надзвичайно багатою на добрі новини", - сказала Свириденко.
На конференції про нову допомогу оголосили:
- прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович повідомив про рішення надати 5 млн євро Україні для гуманітарного розмінування;
- міністр закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес сказав, що Іспанія спрямує на підтримку гуманітарного розмінування в Україні 1,5 млн євро;
- швейцарський уряд виділить понад 100 млн євро на гуманітарне розмінування в Україні упродовж наступних 4 років;
- Норвегія виділить близько 20 млн євро через громадські організації та агенції системи ООН;
- додаткові 500 тис. євро на заходи з розмінування в Україні виділить Словенія - раїна планує надати кошти наступного року;
- Словаччина сподівається завдяки залученню громадського сектору й збору коштів залучити 1,5 млн євро;
- федеральний уряд Австрії вирішив надати 2 млн євро на розмінування України;
- Швеція оголосила, що виділяє додаткових 12,5 млн євро для Данської ради у справах біженців на програму заходів з розмінування в Україні упродовж наступних 3 років.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення на розмінування партнери України виділили майже пів мільярда євро.
"Символічно, що конференція з розмінування України відбулася в Хорватії. Ще 30 років тому ця країна стояла перед викликами, спричиненими війною та замінуванням територій. І лише погляньте на Хорватію сьогодні. Це квітуча країна ЄС із багатим досвідом у розмінуванні. Впевнена, що Україна досягне не менших успіхів та у майбутньому зможе експортувати свій досвід та розробки у сфері розмінування", - сказала Свириденко.
- Раніше начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що проблема замінування акваторії Чорного моря стосується всіх країн, які мають до нього вихід.
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