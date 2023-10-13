Європейські країни виділять 143 млн євро на розмінування України

Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Представники з понад 40 країн світу, сотні обговорень та одна спільна ціль — зробити українську землю знову безпечною. В Загребі зібралися міністри оборони, закордонних справ, посли, керівники міжнародних організацій, щоб на Міжнародній донорській конференції обговорити важливе питання гуманітарного розмінування України. Вона видалася надзвичайно багатою на добрі новини", - сказала Свириденко.

На конференції про нову допомогу оголосили:

прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович повідомив про рішення надати 5 млн євро Україні для гуманітарного розмінування;

міністр закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес сказав, що Іспанія спрямує на підтримку гуманітарного розмінування в Україні 1,5 млн євро;

швейцарський уряд виділить понад 100 млн євро на гуманітарне розмінування в Україні упродовж наступних 4 років;

Норвегія виділить близько 20 млн євро через громадські організації та агенції системи ООН;

додаткові 500 тис. євро на заходи з розмінування в Україні виділить Словенія - раїна планує надати кошти наступного року;

Словаччина сподівається завдяки залученню громадського сектору й збору коштів залучити 1,5 млн євро;

федеральний уряд Австрії вирішив надати 2 млн євро на розмінування України;

Швеція оголосила, що виділяє додаткових 12,5 млн євро для Данської ради у справах біженців на програму заходів з розмінування в Україні упродовж наступних 3 років.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення на розмінування партнери України виділили майже пів мільярда євро.

"Символічно, що конференція з розмінування України відбулася в Хорватії. Ще 30 років тому ця країна стояла перед викликами, спричиненими війною та замінуванням територій. І лише погляньте на Хорватію сьогодні. Це квітуча країна ЄС із багатим досвідом у розмінуванні. Впевнена, що Україна досягне не менших успіхів та у майбутньому зможе експортувати свій досвід та розробки у сфері розмінування", - сказала Свириденко.