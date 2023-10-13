Розмінування Чорного моря стосується всіх країн, які мають вихід до води, - Гуменюк

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Вже понад 20 суден ним (гуманітарний коридор у Чорному морі, - ред.) скористалися, інцидентів небезпеки не було, за виключенням тих моментів, коли ви чули, що в румунських водах вони відбувалися, але в територіальному морі України такого не було", - зазначила вона.

Гуменюк додала, що те, що це відбувалося в територіальних водах інших держав підкреслює те, що небезпека Чорного моря, замінування Чорного моря, яке Росія влаштувала всупереч наміру України - стосується всіх, хто має вихід до води.

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"Безпосередньо навіть виявлення водяних мін, яке фіксувалося за період повномасштабного вторгнення і в Грузії, і в Туреччині, і в Румунії, і в Болгарії - це є розуміння для всіх, що убезпечувати Чорне море має не тільки Україна. Наразі ми забезпечуємо безпековий сектор самого гуманітарного коридору і вдасться нам це непогано", - наголосила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України.