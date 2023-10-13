Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Розмінування Чорного моря стосується всіх країн, які мають вихід до води, - Гуменюк
Ексклюзив

Розмінування Чорного моря стосується всіх країн, які мають вихід до води, - Гуменюк

13 жовтня, 2023 п'ятниця
09:17
Війна з Росією Чорне море, Крим

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк прокоментувала ситуацію із замінуванням акваторії Чорного моря та зазначила, що ця проблема стосується всіх країн, які мають вихід до води

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Вже понад 20 суден ним (гуманітарний коридор у Чорному морі, - ред.) скористалися, інцидентів небезпеки не було, за виключенням тих моментів, коли ви чули, що в румунських водах вони відбувалися, але в територіальному морі України такого не було", - зазначила вона.

Гуменюк додала, що те, що це відбувалося в територіальних водах інших держав підкреслює те, що небезпека Чорного моря, замінування Чорного моря, яке Росія влаштувала всупереч наміру України - стосується всіх, хто має вихід до води.

Читайте також: У Чорному морі наш флот вже має силу й потужність, - Гуменюк

"Безпосередньо навіть виявлення водяних мін, яке фіксувалося за період повномасштабного вторгнення і в Грузії, і в Туреччині, і в Румунії, і в Болгарії  - це є розуміння для всіх, що убезпечувати Чорне море має не тільки Україна. Наразі ми забезпечуємо безпековий сектор самого гуманітарного коридору і вдасться нам це непогано", - наголосила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України. 

  • У розвідці Великої Британії припускають, що Росія має намір замінувати український "гуманітарний коридор" і встановити морські міни на підходах до українських портів.
  • Солдати військово-морських сил Румунії знайшли нові фрагменти російського безпілотника, який 9 жовтня впав на території Румунії. Бухарест викликав повіреного РФ.
  • 10 жовтня стало відомо, що три країни-члени НАТО планують створити у листопаді підрозділ спеціальних сил для розмінування своїх територіальних вод Чорного моря від наслідків війни РФ проти України.
зброя
Румунія
Туреччина
Болгарія
окупанти
Чорне море
Читайте також:
Карта. Авдіївка-1010
12 жовтня, 2023 четвер
Ворог кидає більшість сил на північ від Авдіївки: начальник МВА про ситуацію в місті та навколо
12 жовтня, 2023 четвер
У Києві на блокпості військовий вистрелив у колеса автівки, яку водій не зупинив на вимогу
Авдіївка
12 жовтня, 2023 четвер
Експерти ISW назвали справжні причини наступу росіян на Авдіївку
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.74
    Продаж 40.79
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
13 жовтня
09:36
Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці
На Херсонщині розширили список населених пунктів для обов’язкової евакуації родин з дітьми
09:33
Ексклюзив
Авдіївка
"Ситуація навколо Авдіївки близька до критичної": майор МВС Морозов розповів про нову тактику ворога
09:33
На фото: потяги
Укрзалізниці бракує 30% персоналу, за деякими напрямками - до 50%, - Лященко
09:14
ВАКС затвердив угоду прокурора з адвокатом, якого разом з ексголовою Верховного Суду викрили на хабарі $2,7 млн
09:07
ракета Онікс
Британська розвідка вважає, що РФ накопичує ракети для атак взимку по Україні
09:06
Ексклюзив
українські військові, Куп'янськ
У Куп'янському районі окупанти активно штурмують українські позиції, але ЗСУ контролюють ситуацію, - т.в.о. начальника РВА
08:58
Огляд
світ, міжнародний огляд
У Польщі пройдуть найважливіші вибори з 1989 року, німці бояться, що ЗСУ знищать їх ракетами Кримський міст. Акценти світових ЗМІ 13 жовтня
08:40
ХАМАС напав на Ізраїль
Бойовики ХАМАС збирали пожертви у криптовалюті через соцмережі, - CNN
08:40
паспорт РФ
Ташева: держава не переслідуватиме жителів ТОТ за отримання паспорту РФ
08:35
нафта
Нафта Brent подорожчала до $86,50 за барель на тлі посилення санкцій США проти РФ
08:26
Інтерв’ю
Пітер Померанцев
Увага до України в американському суспільстві зараз на четвертому місці, - Пітер Померанцев
08:19
OPINION
Микола Княжицький
15 жовтня - прем'єра фільму про заборону діяльності російської церкви
08:07
Оновлено
розбита російська техніка
Сили оборони ліквідували 1030 окупантів, 26 танків і 44 артсистеми, - Генштаб
07:55
Антарктида у кольорах Барбі
За 30 років Антарктида втратила 7,5 трлн тонн льоду, - учені
07:55
сектор Газа
Кількість загиблих у Газі перевищила 1500 людей
07:35
Авіаносець "Джеральд Форд" 
Авіаносець США прибув до Південної Кореї попри погрози КНДР
07:23
Латвія
Латвія закриває КПП на кордоні з РФ, який Кремль визначив пунктом в'їзду українців
07:10
Ізраїль обстріл
Human Rights Watch звинуватила Ізраїль у використанні білого фосфору у Газі та Лівані
06:51
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
ЦАХАЛ заявив, що палестинцям слід евакуюватися з півночі Гази впродовж доби
06:26
ЗСУ
Армія РФ просунулася біля Авдіївки на 4,5 кв. км, окупанти зазнають великих втрат, - ISW
05:55
Анонс
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024
Євро-2024: розклад відбіркових матчів 13 жовтня
04:04
Ріші Сунак
Велика Британія відправляє військові літаки та кораблі для підтримки Ізраїлю
03:14
Дмитро Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 12 жовтня
02:20
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
WBA відреагувала на апеляцію Дюбуа щодо результату бою з Усиком
02:06
потяг_Укрзалізниця
Укрзалізниця попередила про зміну руху низки потягів через сходження вантажних вагонів
01:50
Джозеф Байден, саміт НАТО
У Білому домі повідомили, коли Байден подасть запит на додаткове фінансування для України
01:05
На фото: ГУР
Український військовий потрапив у полон під час висадки десанту у Криму, - розвідка
00:39
Петер Сіярто (праворуч)
Сіярто вчетверте за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну прилетів до Москви
00:39
Тімоті Шаламе, Вонка
Warner Bros. презентувала новий трейлер фільму "Вонка"
00:21
Джон Кірбі
США розпочинають евакуацію своїх громадян з Ізраїлю
2023, четвер
12 жовтня
23:51
Оновлено
Молодіжна збірна України
Україна розбила Люксембург та не пустила у відрив Англію у відборі молодіжного Євро-2025
23:51
Олексій Арестович
Проти Арестовича порушили справу через сексистські висловлювання, - нардепка Совсун
23:43
Оновлено
Лука Модріч (в центрі), Хорватія - Туреччина, відбір Євро-2024
Євро-2024: Хорватія програла Туреччині, Іспанія перемогла Шотландію, результати інших матчів 12 жовтня
23:29
Брянськ, безпілотник, війна з Росією
Влада російських Бєлгорода та Брянська повідомила про збиті безпілотники
23:06
Оновлено
Війна в Ізраїлі, тероризм
У Єрусалимі невідомий обстріляв поліцейську дільницю: є жертва та поранені
22:53
Олександр Щетінін
На фронті загинув вихованець київського "Динамо"
22:51
соцмережа Х (Твіттер)
ЄС змусив Маска видалила сотні пов’язаних із ХАМАСом акаунтів на Х
22:16
Володимир Зеленський та лідери G7 на саміті у Хіросімі
Країни G7 заморозили активи РФ на $280 млрд: їх блокуватимуть поки Москва не компенсує втрати України
21:51
Switchblade 600
США нададуть Україні велику партію дронів-камікадзе Switchblade 600, - Newsweek
21:50
Ердоган
Ердоган назвав удари Ізраїлю по сектору Гази бійнею та розкритикував США
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV