Розмінування Чорного моря стосується всіх країн, які мають вихід до води, - Гуменюк
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк прокоментувала ситуацію із замінуванням акваторії Чорного моря та зазначила, що ця проблема стосується всіх країн, які мають вихід до води
Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".
"Вже понад 20 суден ним (гуманітарний коридор у Чорному морі, - ред.) скористалися, інцидентів небезпеки не було, за виключенням тих моментів, коли ви чули, що в румунських водах вони відбувалися, але в територіальному морі України такого не було", - зазначила вона.
Гуменюк додала, що те, що це відбувалося в територіальних водах інших держав підкреслює те, що небезпека Чорного моря, замінування Чорного моря, яке Росія влаштувала всупереч наміру України - стосується всіх, хто має вихід до води.
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"Безпосередньо навіть виявлення водяних мін, яке фіксувалося за період повномасштабного вторгнення і в Грузії, і в Туреччині, і в Румунії, і в Болгарії - це є розуміння для всіх, що убезпечувати Чорне море має не тільки Україна. Наразі ми забезпечуємо безпековий сектор самого гуманітарного коридору і вдасться нам це непогано", - наголосила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України.
- У розвідці Великої Британії припускають, що Росія має намір замінувати український "гуманітарний коридор" і встановити морські міни на підходах до українських портів.
- Солдати військово-морських сил Румунії знайшли нові фрагменти російського безпілотника, який 9 жовтня впав на території Румунії. Бухарест викликав повіреного РФ.
- 10 жовтня стало відомо, що три країни-члени НАТО планують створити у листопаді підрозділ спеціальних сил для розмінування своїх територіальних вод Чорного моря від наслідків війни РФ проти України.
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