У Чорному морі наш флот вже має силу й потужність, - Гуменюк

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми не такі вже й маленькі у Чорному морі. Ми маємо певну силу, потужність і несемо деяку загрозу для Чорноморського флоту РФ. Хоча ворог намагається тиснути з повітря. Зокрема тактична авіація РФ продовжує своє панування й тиск на цивільне судноплавство в районі острова Зміїний, куди росіяни спрямовують керовані авіабомби", - зауважила Гуменюк.

Капітан 1-го рангу нагадала, що в районі острова Зміїний є багато морських транспортних шляхів.

"Таким чином ворог намагається спровокувати неприємності. Зокрема ударами КАБ росіяни можуть спричинити детонування морських мін, які є в територіальному морі України. Це може вплинути на судноплавство. Хоча довіра до Сил оборони з боку провідних судноплавців очевидна. Судна продовжують використовувати гуманітарний коридор", - підкреслила Гуменюк.

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що українським силам вдалося завдати функціональної поразки російському флоту у Чорному морі

Станом на 3 жовтня росіяни утримують два ракетоносії з 16 "калібрами" на бойовому чергуванні у Чорному морі











