У Чорному морі наш флот вже має силу й потужність, - Гуменюк
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що в Чорному морі кораблі продовжують використовувати гуманітарний коридор
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ми не такі вже й маленькі у Чорному морі. Ми маємо певну силу, потужність і несемо деяку загрозу для Чорноморського флоту РФ. Хоча ворог намагається тиснути з повітря. Зокрема тактична авіація РФ продовжує своє панування й тиск на цивільне судноплавство в районі острова Зміїний, куди росіяни спрямовують керовані авіабомби", - зауважила Гуменюк.
Капітан 1-го рангу нагадала, що в районі острова Зміїний є багато морських транспортних шляхів.
"Таким чином ворог намагається спровокувати неприємності. Зокрема ударами КАБ росіяни можуть спричинити детонування морських мін, які є в територіальному морі України. Це може вплинути на судноплавство. Хоча довіра до Сил оборони з боку провідних судноплавців очевидна. Судна продовжують використовувати гуманітарний коридор", - підкреслила Гуменюк.
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